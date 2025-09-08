Пользователи заметили в разделе «Где смотреть» на «Кинопоиске» ссылки на сериалы, официально недоступные в России

В сервисе говорят, что данные о наличии контента предоставляют партнёры. Онлайн-кинотеатр же поддерживает только легальный просмотр.В разделе «Где смотреть» на «Кинопоиске», в котором обычно есть информация, какие официальные онлайн-кинотеатры показывают фильм или сериал, появились ссылки на «VK Видео». На это обратили внимание, в частности, Telegram-каналы «Культовые русские сериалы» и «Блокнотик о кино».Ссылки на видеосервис от VK появились, например, в карточках сериалов «Уэнздей» и «Очень странные дела» от Netflix и «Одни из нас» от HBO. По всем ссылкам — контент, загруженный пользователями: в одном ролике предлагают посмотреть все серии сезона или сразу несколько сезонов.Скриншот vc.ruВ пресс-службе «Кинопоиска» сообщили «Т—Ж», что информацию о наличии фильмов и сериалов на своих платформах предоставляют партнёры: данные автоматически отражаются в карточках.Сервис отметил, что поддерживает только легальный просмотр фильмов и сериалов. Если ссылки ведут на пиратский контент, их удаляют после обращений пользователей или партнеров. На момент написания заметки, ссылки не удалили.#новости #кинопоиск