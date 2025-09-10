Популярное
В Spotify появилась поддержка lossless-качества — пока только в некоторых странах

И по Premium-подписке.

  • Доступ к формату lossless начали получать пользователи в Австралии, Австрии, Великобритании, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландах, Португалии, Швеции и США. В октябре 2025-го опцию запустят более чем в 50 странах.
  • Выбрать качество звука можно в разделе настроек «Качество медиафайлов». Spotify советует подключать Wi-Fi и проводные наушники, потому что у Bluetooth-соединения недостаточная пропускная способность для опции.
Источник: Spotify
Источник: Spotify

#новости

