В Spotify появилась поддержка lossless-качества — пока только в некоторых странах

И по Premium-подписке.Доступ к формату lossless начали получать пользователи в Австралии, Австрии, Великобритании, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландах, Португалии, Швеции и США. В октябре 2025-го опцию запустят более чем в 50 странах.Выбрать качество звука можно в разделе настроек «Качество медиафайлов». Spotify советует подключать Wi-Fi и проводные наушники, потому что у Bluetooth-соединения недостаточная пропускная способность для опции.Источник: SpotifyApple Music и «Яндекс Музыка» уже поддерживают loseless-формат.#новости