Акции Warner Bros. Discovery росли на 30% на фоне новостей о предполагаемой подготовке предложения сделки от Paramount Skydance

Рыночная капитализация Warner Bros. Discovery вдвое превышет капитализацию Paramount.По словам источников The Wall Street Journal, Paramount Skydance готовит предложение о покупке Warner Bros. Discovery. Она якобы будет включать все активы компании, в том числе киностудию. О таких планах знает и собеседник Bloomberg.По словам источников CNBC, Warner Bros. Discovery пока не получила официального предложения. Обе компании отказались от комментариев.На фоне новостей цена акций Warner Bros. Discovery на Nasdaq поднималась на 30%, на 21:42 мск бумаги растут на 26,2% и стоят около $15,82 за штуку. Рыночная капитализация компании — $39,18 млрд. Бумаги Paramount Skydance Corporation растут на 10,32% и стоят $16,67 за штуку, её рыночная капитализация — $17,97 млрд.Paramount договорилась о слиянии с Skydance в июле 2024 года, сделку закрыли в 2025-м. Главным исполнительным директором и председателем совета директоров New Paramount стал Дэвид Эллисон. Это сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона, уточняет WSJ.В конце 2024 года Warner Bros. Discovery говорила о планах реструктуризации. Компания хотела разделиться на две структуры: одна занялась бы бизнесом кабельного ТВ, вторая — развитием стриминга и студий.Источник: Kevin Dietsch / Getty Images / Deadline