Продолжение «Социальной сети» про Марка Цукерберга выйдет в 2026 году — фильм получил название «Социальный расчёт»

Режиссёром и сценаристом выступит Аарон Соркин, а роль Цукерберга исполнит Джереми Стронг.Слева направо: Соркин, Мэдисон, Уайт, Бёрр и Стронг. Источник: The VarietySony Pictures объявила дату выхода фильма «Социальный расчёт» (“The Social Reckoning”) — 9 октября 2026 года, пишет The Variety. Это продолжение фильма 2010 года «Социальная сеть» по сценарию Аарона Соркина о создании Facebook*. Он получил восемь номинаций на «Оскар» и выиграл три.В новой картине роль основателя Facebook* Марка Цукерберга сыграет Джереми Стронг («Наследники», «Джентельмены»). Роли также исполнят Майки Мэдисон («Анора», «Однажды в… Голливуде»), Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Билл Бёрр («Король Стейтен-Айленда»).Сценарий и режиссура принадлежат Соркину. Он также выступил продюсером вместе с Тоддом Блэком, Питером Райсом и Стюартом Бессером.«Социальный расчёт» расскажет о событиях, которые произошли спустя почти 20 лет после создания Facebook*. Это история, как разработчик Фрэнсис Хаген (её сыграет Мэдисон) заручается поддержкой журналиста The Wall Street Journal Джеффа Хорвица (Уайт), в результате чего газета опубликует “The Facebook* Files”. Это серия статей о внутренних механизмах соцсети и их влияния на подростков, общественную безопасность и разные страны.*Facebook принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.#новости