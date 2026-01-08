Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 млрд рублей — он стал вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката

Остальные участники «Новогодней битвы» остались далеко позади.Кадр из фильма «Чебурашка 2»Днём 8 января 2026 года сборы «Чебурашки 2» превысили 4 млрд рублей с учётом предпродажи билетов на ближайшие дни. Прокат стартовал 1 января.Это второй результат в истории российского проката: прежде рубеж в четыре миллиарда рублей удалось превзойти только первой части «Чебурашки» в 2023 году, но это случилось на 15-й день проката.«Простоквашино» и «Буратино», которые тоже вышли 1 января, продолжают идти почти одинаково: каждый из этих фильмов собрал к 8 января порядка 1,7 млрд рублей. «Чебурашка 3» уже анонсирован, и релиз планируется на 2027 год.DTFРитейл30.06.2025«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу» для борьбы с контрафактом Студия планирует выпустить собственную коллекцию игрушек-подвесов с персонажами мультфильмов.#новости