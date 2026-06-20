СМИ: один из сооснователей Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе — ему было 69 лет

Компания пока не комментировала новости.Источник: API NewsКак сообщает France Info, 19 июня 2026 года лёгкомоторный самолёт, выполнявший рейс из Ренна, потерпел крушение неподалёку от аэродрома Ла-Боль-Эскублак.На борту было два человека — никто из них не выжил. По данным местных СМИ, один из погибших — 69-летний сооснователь игровой компании Ubisoft Клод Гиймо. Второй — лётный инструктор.Гиймо был владельцем самолёта и членом аэроклуба Ла-Боль-Эскублак, где должен был присутствовать на встрече авиаторов. Причины катастрофы пока не уточняют.Ubisoft основали в 1986 году братья Клод, Мишель, Жерар, Ив и Кристиан Гиймо. Ив — нынешний председатель и гендиректор компании. Среди известных продуктов игрового гиганта — серии Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Watch Dogs.#новости #ubisoft