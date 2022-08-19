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Позитивный корабль

Приложение Okko исчезло из App Store Статьи редакции

Сервис пытается выяснить причины.

  • Уже установленные iOS-приложения онлайн-кинотеатра работают как обычно, рассказали РБК в компании. Также фильмы и сериалы можно смотреть на Smart TV, в веб-версии и других платформах.
  • «Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — добавили в Okko. В каталоге Google Play приложение есть.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года, а в мае вышел из состава акционеров части своих активов, в том числе Okko. В июне их новый владелец — компания «Новые возможности» — попал под санкции Великобритании.

#новость #okko

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2 комментария
Деда Миша

Как же так вышло...

Кинопоиск напрягся?

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Zloy Sonic

Им открыли путь в пиратство)

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