Приложение Okko исчезло из App Store Статьи редакции
Сервис пытается выяснить причины.
- Уже установленные iOS-приложения онлайн-кинотеатра работают как обычно, рассказали РБК в компании. Также фильмы и сериалы можно смотреть на Smart TV, в веб-версии и других платформах.
- «Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — добавили в Okko. В каталоге Google Play приложение есть.
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года, а в мае вышел из состава акционеров части своих активов, в том числе Okko. В июне их новый владелец — компания «Новые возможности» — попал под санкции Великобритании.
363 просмотров
Как же так вышло...
Кинопоиск напрягся?
Им открыли путь в пиратство)