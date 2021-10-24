Госдеп США рекомендовал россиянам подавать документы на американскую иммиграционную визу в Варшаве Статьи редакции
Неиммиграционные визы посольство США в Москве рекомендовало оформлять в других странах.
Госдеп США внес граждан России, которые хотят получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, говорится в руководстве по международным делам департамента.
Этот статус получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления. Кроме России в списке граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.
Жители этих стран могут получить американскую визу в других государствах. Россиянам рекомендовали обращаться за визой в Варшаву. Граждане России, проживающие в других странах, могут обратиться за визой в консульство США в стране пребывания.
«Медуза» пишет, что речь идёт об иммиграционных визах.
Посольство США в Москве приостановило выдачу большинства виз для россиян с 12 мая. Исключение сделали для услуг американцам в экстренных случаях и экстренной выдачи иммиграционных виз в ситуациях, когда речь идет о «жизни и смерти».
В августе посольство рекомендовало россиянам оформлять неиммиграционные визы в других странах из-за сокращения количество сотрудников. Это визы, необходимые россиянам для въезда в США.
Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий посольства США в Москве о том, где россияне могут подавать документы на неиммиграционную визу.
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