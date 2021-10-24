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Миграция
Таня Боброва

Госдеп США рекомендовал россиянам подавать документы на американскую иммиграционную визу в Варшаве Статьи редакции

Неиммиграционные визы посольство США в Москве рекомендовало оформлять в других странах.

52 52 комментария
2492 просмотров

Госдеп США внес граждан России, которые хотят получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, говорится в руководстве по международным делам департамента.

Этот статус получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления. Кроме России в списке граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Жители этих стран могут получить американскую визу в других государствах. Россиянам рекомендовали обращаться за визой в Варшаву. Граждане России, проживающие в других странах, могут обратиться за визой в консульство США в стране пребывания.

«Медуза» пишет, что речь идёт об иммиграционных визах.

Посольство США в Москве приостановило выдачу большинства виз для россиян с 12 мая. Исключение сделали для услуг американцам в экстренных случаях и экстренной выдачи иммиграционных виз в ситуациях, когда речь идет о «жизни и смерти».

В августе посольство рекомендовало россиянам оформлять неиммиграционные визы в других странах из-за сокращения количество сотрудников. Это визы, необходимые россиянам для въезда в США.

Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий посольства США в Москве о том, где россияне могут подавать документы на неиммиграционную визу.

#новость #сша

52 52 комментария
8
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Raimond Vladimirov

Кроме России в списке граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Приятная компания...

Ответить
37
Rostislav Lushnikov

Удивительно, что в списке нет КНДР.

Ответить
5
Андрей Кустов

граждане КНДР не имеют физической возможности выехать для получения визы )

Ответить
15
Rostislav Lushnikov

Справедливо.

Ответить
0
Денис Демидов

Удивительно было бы, если бы гражданам КНДР разрешили получать визу куда либо, для них разрешение выехать из села в город предел мечтаний.

Ответить
1
Дмитрий Красильников

Ну мы в такой же компании по темпам вакцинации.

Ответить
4
Lana Kramski

team of losers

Ответить
0
Эмилия Теплова

..Immigrada immigraniada
Immigrada immigraniada-da..

Вообще США уже не такое привлекательное место как 10 лет назад.

Ответить
2
Сергей Милосердов

Россия в любом случае ещё менее привлекательна стала.

Ответить
33
Evgeniy Shekin

Есть золотые слова "Хорошо всегда там где нас нет"!

Ответить
0
Тимур Петров

Можно пожалуйста 50 причин, почему уже нет?

Ответить
1
S.Z

А какие привлекательные, на ваш вкус

Ответить
0
Gleb Tyutikov

А что в США делать добропорядочному гражданину Российской Федерации?
Правильно - нечего. Так и нечего визы получать в Польше, совершая двойное предательство национальных интересов. Пусть депутаты и комсорги туда ездят и оттуда учат любить Россию, изобличая весь этот прогнивший до основания Запад.

Ответить
4
Предметный корабль

В Польшу нужен шенген, так это значит чтобы получить визу в США надо сначала получить шенгенскую визу, так?

Ответить
3
Антонина Бурова

Та да, замкнутый круг получается. Это я ещё промолчу про кучу времени и средств для поездки в другую страну

Ответить
2
Эл Хэлфрид

Замкнутый был бы если бы шенген выдавали в США

Ответить
12
Антонина Бурова

тут согласна)))

Ответить
2
Dmitry Yashin

Где он замкнут?

Ответить
2
Антонина Бурова

Чтобы получить визу в Америку, нужно получить шенген.

Ответить
2
Dmitry Yashin

Так замкнут-то он где? Или для получения шенгена нужна виза США?

Ответить
5
Андрей Иванов

женщина опять ляпнула не подумав )

Ответить
2
Тимур Петров

Так выглядит женский замкнутый круг)

Ответить
2
Чудесный колос

Ну а как иначе ?

Ответить
1
Предметный корабль

Это прямо таки круговорот какой то)) Чтобы получить одну визу с целью получения другой визы)

Ответить
1
Роман Тютюнов

Можно польскую национальную визу получить еще

Ответить
0
Предметный корабль

Но сути это не меняет)) что ради одной визы получать другую. Нет бы вон в Беларусь доехать проще простого и там получить или в Казахстан уж на крайний случай хотя это дороже будет.

Ответить
1
Роман Тютюнов

Запрета на обращение за визой в Казахстане нет

Ответить
1
Александр Исупов

Ну да

Ответить
0
Artem 69

А еще и не въехать теперь без одобренных вакцин, отгадайте какой там нет

Ответить
4
Андрей Кириллов

Это не только «Медуза» пишет, но и сам Госдеп. Такая категория есть только в разделе про иммиграционные визы. В разделе руководства по неиммиграционным визам в принципе отсутствует статус «бездомного гражданства». Предсказуемо все российские СМИ предпочитают умалчивать данный нюанс.

Ответить
2
Dmitry Yashin

Да перевод "бездомная" вообще некорректный, если помнить, что значит Home office, и чем он занимается. Это значит лишь то, что этого самого home у Америки в этих странах нет.

Ответить
3
Arkadiy K

Молчите, а то оставите без повода кучу нытиков 😉

Ответить
0
Mark Borisov

- Получаешь гражданство любого государства евросоюза
- Получаешь визу США
- Profit

Ответить
2
tyler durden

Свет (Россия) против Тьмы (США). Да начнется битва !

Ответить
–12
Nesterov Igor

я бы не причислял не одну из сторон к светлой.

Ответить
2
Откровенный магнит

Свет он не в стране, свет он в сердце, и в действиях каждого конкретного человека.

Ответить
0
Yuriy Kovalev

Это естественное следствие начала холодной войны. Новый раунд, так сказать.

Ответить
1
Evgeniy Shekin

Слабовато как-то. Для очень очень малой какой то доли людей. И то скорее всего тех кто очень обеспечен для жизни в Америке. Так что новость так себе. Как маленький комарик.

Ответить
0
Андрей Иванов

Интересно, какой процент населения РФ и патриотов променяет своё гражданство на США, если к примеру вот завтра они выступят с таким предложением - без всякой мороки, всем желающим паспорт гражданина США.

Ответить
1
Дмитрий Милюков

Лайк, если ты уже наработался в США и туда не собираешься до конца жизни.

Ответить
–2
Тимур Петров

Так что там плохо, что не понравилось?

Ответить
1
ilia

А в Афганистане они все еще визы выдают, консульство держат, да?)

Действительно, вот бы откуда-то из Красноярска или Новосибирска не в в Казахстан ехать за визой, а в Варшаву пилить, куда тоже виза нужна!)

Ответить
0
Илья Шишкунов

Соглашусь с Госдепом, всем рекомендую приезжать (можно и переезжать) в Польшу, тут круто

Ответить
–3
Эл Хэлфрид

У вас там аборты делать нельзя

Ответить
0
Илья Шишкунов

Так ты аборт делать приедешь? ред.

Jesus Christ Is Now Officially the King of Poland
Some photos from Christ's coronation, which took place in Krakow last weekend.
www.vice.com
Ответить
–1
Эл Хэлфрид

Нет, но это в целом характеризует правительство не с лучшей стороны. Но вообще да, там хорошо, красиво, по крайней мере:)

Ответить
2
Илья Шишкунов

Обычный консервативный поворот, я лично против запрета абортов, но не считаю их морально приемлемыми, как и любое убийство, оно может быть рационально оправдано, но не морально одобряемо.

Ответить
–2
Михаил Ефимов

Я бы все же не рассматривал аборт как убийство на очень ранних сроках.

Ответить
1
Илья Шишкунов

Убийство человека является убийством человека на любой стадии его развития, ты человек и зигота человек, и дед человек, и ребёнок человек, и рыжий, и негр, и мусульманин, и даже убийца человек.
В этом плане, учитывая повышение уровня влияния церкви в Польше, их запрет абортов последователен запрету на убийство в христианстве.

Ответить
–2
Михаил Ефимов

А что делать с беременностью после изнасилования?

Ответить
0
Никита Харитонов

Эмбрион на ранних стадиях != живое существо. С таким же успехом к человеку можно приравнивать сперматозоидов и яйцеклетку.

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0
Mikhail Grozovski

Если виза не нужна вовсе, все равно там всем подавать?

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–1
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