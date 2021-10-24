Неиммиграционные визы посольство США в Москве рекомендовало оформлять в других странах.

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Госдеп США внес граждан России, которые хотят получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, говорится в руководстве по международным делам департамента.

Этот статус получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления. Кроме России в списке граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Жители этих стран могут получить американскую визу в других государствах. Россиянам рекомендовали обращаться за визой в Варшаву. Граждане России, проживающие в других странах, могут обратиться за визой в консульство США в стране пребывания.

«Медуза» пишет, что речь идёт об иммиграционных визах.

Посольство США в Москве приостановило выдачу большинства виз для россиян с 12 мая. Исключение сделали для услуг американцам в экстренных случаях и экстренной выдачи иммиграционных виз в ситуациях, когда речь идет о «жизни и смерти».

В августе посольство рекомендовало россиянам оформлять неиммиграционные визы в других странах из-за сокращения количество сотрудников. Это визы, необходимые россиянам для въезда в США.