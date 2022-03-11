Армения или Грузия: о плюсах и минусах проживания в обеих странах рассказывают экспаты из России Статьи редакции
Цены, жильё, документы и культура.
Из-за нестабильной экономической и политической ситуации в России тысячи жителей уехали в соседние государства — Грузию и Армению. Часть оставшихся россиян покидать страну не планирует, а другая, может, и готова, но не в силах определиться, куда лучше поехать.
Помочь с выбором могут подсказки, секреты и предостережения из личного опыта экспатов, которые переехали в Ереван и Тбилиси более года назад — задолго до кризиса.
Документы
- Россияне могут въехать в Армению без загранпаспорта и визы и находиться в стране до 180 дней. Чтобы «обнулить счётчик», достаточно пересечь соседнюю границу Грузии или Ирана, а потом вернуться. Если хочется остаться в стране надолго, придётся оформить местную регистрацию. Собственника съёмного жилья она ни к чему не обязывает, так что главное просто найти того, кто согласится.
- Российские водительские права переводить или подтверждать не нужно — они действуют в стране и так.
- Россия и Армения заключили соглашение об устранении двойного налогообложения, так что дважды оплачивать вычеты в обеих странах не придётся. При запросе от российской налоговой достаточно предоставить справку о его уплате в Армении.
- Чтобы получать социальное обеспечение — например, бесплатно посещать государственные поликлиники, нужно оформить социальную карту. Паспортному столу понадобится только загранпаспорт россиянина и подписанное заявление. Скорая помощь, если что, приедет на вызов и без неё — бесплатно.
Деньги
- Пока открыть счёт с загранпаспортом можно в любом армянском банке, и требования по документам если и отличаются, то незначительно. Например, у иностранца могут запросить регистрацию или справку о доходах — её можно получить на «Госуслугах». Оформляют счета бесплатно или за символическую сумму в армянских драмах — по курсу от 10 марта это примерно 540 рублей. Их потом зачисляют на карту.
- В Армении работает удобное финтех-приложение с виртуальным кошельком — IDram. С его помощью можно бесконтактно расплачиваться за покупки и быстро переводить средства. Чтобы открыть там аккаунт, нужен только местный номер телефона. А если нужна карта, придётся лично посетить банк IDBank — причём не только с паспортом, но также с местной регистрацией.
Проживание
- К риелторам в Ереване лучше не обращаться — у них плохая репутация — и вместо этого снимать жильё напрямую у арендодателя. Для собственного успокоения можно посмотреть отзывы на сайтах или запросить у него рекомендации от предыдущих жильцов.
- Стоимость аренды разнится. Квартиры с «бабушкиным» антуражем обходятся в 20 тысяч рублей в месяц, современные — в среднем по $400, на 10 марта это 47 тысяч рублей. Есть нюанс: если в объявлении цена указана в долларах, значит, оплата пройдёт либо по курсу в местной валюте — драмах, либо именно в долларах.
- С выбором жилья обычно проблем нет, но из-за внезапного наплыва россиян ситуация изменилась. Лучше иметь это в виду и, возможно, тоже запросить рекомендательные письма от предыдущих арендодателей.
- Центрального отопления в привычном россиянам понимании нет: квартиру греют газом. Из-за этого в холодный сезон коммунальные счета могут вырасти втрое: летом в квартире 60 м² это, допустим, 1800 рублей в месяц, а зимой — все 6700. В жилье площадью 80-90 м² «ценник» может дойти и до 20 тысяч рублей — всё из-за отопления.
Цены
Указаны с учётом курса драма к рублю от 10 марта 2022 года.
- Хлеб в среднем стоит от 19 рублей, яйца — около 195 рублей. Пол-литра молока, 400 грамм сметаны или творога обойдутся по 87 рублей. Килограмм риса — 162 рублей и выше, гречи — 87, курицы — от 249 рублей. Бутилированную воду покупать необязательно, можно пить из-под крана: она чистая и вкусная.
- Шампуни в среднем стоят от 162 рублей, зубная паста — от 97, рулон туалетной бумаги — рублей 20.
- Одежду и технику продают в целом все те же бренды, что работали до кризиса в России. Цены тогда отличались мало.
- Поездка на общественном транспорте обойдётся в 22 рубля. Но между городами автобусное сообщение развито плохо: модели старые и остановок по городу нет — в основном только точки отъезда и прибытия. Такси в среднем стоит от 100 рублей и доходит максимум до 500 с лишним, если ехать из одного конца города в другой.
- На интернет в среднем уходит по 1500-2000 рублей в месяц. Если его сперва нужно провести, лучше заранее иметь в виду, что мастер обычно приходит не сразу, а в течение трёх-пяти дней.
- Телефонная связь в среднем стоит 500 рублей. Есть пакеты со звонками в Россию, Украину и Грузию. Местные нередко заводят сразу две SIM-карты: одну для звонков, другую для интернета.
- Средняя стоимость доставки еды по городу колеблется от 70 до 180 рублей — в зависимости от района.
Культура и язык
- В Армении много вакансий для ИТ-специалистов — в том числе от американских и европейских компаний. Им выгодно открывать в стране офисы и платить местным сотрудникам меньше, чем соотечественникам.
- Русским языком владеет большая часть местного населения, а репатрианты-армяне из других стран свободно говорят на английском.
- В Ереване работают русские школы, а также частные детские сады, где с малышами говорят на русском. Студенты могут поступить в Российско-армянский университет и получить диплом сразу обеих стран. Или даже в Американский или Французский вузы — в каждом также выдают по два диплома.
- Вождение на дорогах агрессивное, но на улицах обстановка максимально безопасная. Люди вежливые и отзывчивые — подскажут, помогут, подержат сумки.
Документы
- Чтобы въехать в Грузию, нужен лишь загранпаспорт, а находиться там без визы иностранец в праве до 360 дней. Чтобы «обнулиться», можно выехать в соседнюю Армению.
- Ради собственного успокоения можно оформить местную страховку — например, в компании GPI. Но неотложная помощь в кризисной ситуации приедет и без специальных документов — если лихорадит или случился серьёзный приступ аллергии.
- На водительские права сдать легко и сделать это может любой иностранец — это приятный бонус. До 25 апреля 2022 года даже город сдавать не нужно: только теорию и площадку. Впрочем, после бояться тоже не стоит: тут, в отличие от России, все решения принимает автоматика в автомобиле, а не человек.
- Перед выездом в Грузию лучше позаботиться о том, чтобы паспорт не заканчивался хотя бы в течение ближайшего года. Россия и Грузия не связаны дипломатическими отношениями, поэтому отдельного посольства в стране нет — только секция интересов при посольстве Швейцарии. Сотрудников там мало, а запись на оформление документов закрыта на месяцы вперёд.
- А ещё на всякий случай перед отъездом стоит оформить доверенности на близких в России — мало ли что-то захочется переоформить или продать.
Деньги
- До недавнего времени счета иностранцам открывали в двух крупнейших банках — Bank of Georgia и TBC. Но из-за конфликта в Украине принимать новых клиентов TBC перестал. Bank of Georgia помогать пока не отказывается, но теперь просит подписать особый документ: подтвердить, что заявитель не поддерживает оккупацию Грузии и ситуацию в Украине, а также не будет распространять российскую пропаганду.
- Карту MasterCard можно завести бесплатно, причём счёт открывают сразу в нескольких валютах — это лари, рубли, доллары и фунты.
- Комиссией облагаются почти все операции — даже снятие наличных в лари из банкомата своего же банка, но она незначительная.
- ИТ-продукты в Грузии не очень развиты, поэтому об удобствах приложений вроде «Тинькофф» придётся забыть. Сервисы и банкоматы часто не работают и выдают ошибки. Программ кэшбеков и инвестиций мало.
Проживание
- Раньше со съёмом жилья проблем не было — присмотреть его можно, например, на сайтах myhome.ge и ss.ge. Но из-за кризиса в страну прибыло много иностранцев: и украинцев, и белорусов, и россиян. Так что лучшие варианты наверняка уже разобрали.
- Почти вся аренда — в долларах. До кризиса неудобств это не доставляло, но теперь из-за санкций и курса россиянам, скорее всего, придётся либо смириться с новыми ценами, либо искать жильё в лари — хороших вариантов мало, но они есть.
- Некоторые арендодатели из-за напряжённой обстановки отказывают россиянам в сдаче квартир, но такие случаи — исключение. И даже с такими хозяевами всегда можно попытаться найти общий язык.
- Риелторов в Грузии бояться не стоит, поскольку в местной системе есть огромный «плюс»: комиссию платит не тот, кто снимает квартиру, а тот, кто её сдает.
- Приятные для жизни районы Тбилиси — Ваке и Сабуртало: удобная инфраструктура, много магазинов и кафе, ветеринарные клиники, хорошие школы и детские сады. Центр — это Мтацминда и Сололаки — обаятельный, но дома там нередко старые, чаще что-то ломается и отключается. Район Вера — среднее между обоими вариантами.
- Коммунальные услуги в Тбилиси целом дешёвые, особенно водоснабжение, и нет сомнительных сборов вроде платы за капремонт. Электричество до кризиса обходилось примерно в 500 рублей.
- Но вот газ дорогой — особенно зимой и в большой квартире. В холодном январе за него может «набежать» 4000 рублей. Центрального отопления в Грузии, как и в Армении, нет: чтобы греть батареи и воду, местные ставят газовые котлы. В некоторых старых квартирах работают конвекторы «Карма», но выглядят они крайне небезопасно и греют только одну комнату. Воду в таком случае придётся «кипятить» в бойлере и платить в итоге ещё больше. Так что котлы — оптимальный вариант.
Цены
Цены указаны с учётом курса лари к рублю от 10 марта 2022 года.
- До начала кризиса в Украине жизнь в Тбилиси была дешевле, чем в Москве: и по продуктам, и по аренде, и базовым услугам. Сейчас курс рубля к лари без конца скачет — это нужно иметь в виду. Бренды одежды вроде Zara продавали вещи чуть дороже, чем в Москве, а H&M, наоборот, дешевле — до недавних пор.
- Хлеб в грузинском Spar стоит от 30 рублей, яйца — около 200 рублей. Литр молока — от 170 рублей, 400 грамм сметаны — от 88 рублей, творог — 130 рублей за 180 грамм. Почти килограммовая упаковка риса обойдётся в 300 рублей, а гречи — в 240 рублей. Килограмм курицы стоит в среднем 300 рублей.
- Средний ценник на шампуни — 270 рублей, на зубную пасту — от 90 рублей, а рулон туалетной бумаги обойдётся в 20.
- Проезд в автобусах и метро стоит около 35 рублей и действует такой билет 90 минут: за это время можно сделать бесконечное количество пересадок. Такси до недавнего времени стоило очень дёшево. Поездка по тарифу повышенного комфорта — 170-200 рублей. Во времена крайне высокого спроса — 280 рублей.
- Ежемесячный пакет интернета для дома может обходиться примерно в 1700 рублей. А телефон, если тоже нужен интернет, — 700-800 рублей у того же «Билайна». У местного оператора Magticom есть выгодные варианты с безлимитным интернетом рублей за 240.
- Доставка еды в среднем обходится в 70-170 рублей — в зависимости от района и загруженности сервиса.
Язык и культура
- Часть местного населения знает русский язык, но ждать, что оно будет охотно разговаривать на нём с иностранцем, не стоит. Особенно в неспокойное время. Возможно, пока что лучше заводить диалог на английском и на нём же спрашивать, не против ли собеседник перейти на русский.
- Знание грузинского алфавита и пары общих фраз будет не лишним: во-первых, в городе есть небольшие заведения, где на иностранных языках не говорят, во-вторых, за пределами столицы ими в принципе владеют не так хорошо.
- В Грузии ни в коем случае нельзя спорить про Абхазию и лучше даже не рассказывать о своих поездках туда. Это оккупированная территория.
Если вы переехали в другую страну и работаете на российский бизнес — напишите нам. Если переехали и нашли работу уже на месте — тоже.
Надо было Баку еще добавить.
У нас в команде и вообще в телеком секторе очень много русских специалистов.
привет! а «у вас в команде» — это где, если не секрет?
запрос на баку зафиксировали! <3
я бы в Грузию хотела
Да, там вполне нормально) живу на границе с Грузией
Кмк переезжать в страны бывшего ссср в поисках стабильности это как перебежать с носа Титаника на корму :)
Напр Грузия за последние 30 лет: 1 гражданская война, 2 межнац конфликта с потерей территорий + война с РФ 2008
Жила в Грузии в прошлом году 8 месяцев, осталось много знакомых. Многие рассказывают истории об участившейся дискриминации в отношении русских в нынешней ситуации. На улице кого-то назвали фашистами, квартиру не хотят сдавать, карточки в банках не открывают, на некоторых магазинах и кафе написано, что русских не обслуживают, на машине с российской регистрацией закрасили пластину с номерами в цвета флага Украины. Учитывая нашу с ними историю, такая про-украинность была очевидна. Но я бы хорошенько подумала, чтобы переезжать туда в нынешнее время.
Да, народ не понимает, что сейчас идёт харассент российского народа по национальному признаку.
Надо понимать куда ты едешь/за чем, а не от чего.
Ещё важный вопрос при релокации – перевозка домашних животных и дальнейшее проживание с ними в новых условиях.
Вот пара чатов взаимопомощи для хозяев:
Армения 🇦🇲 https://t.me/+CZmRpnp2UNpjODEy
Грузия 🇬🇪 https://t.me/+CnLJwebQvH4wZDE6
дополню Дмитрия и скажу, что у нас ещё была небольшая подборка чатов и ссылок для тех, кто хочет в Армению:
Меня больше всего интересуют сухопутные границы, как ехать через них например в Грузию со стороны Армении, у меня европейские права Италия будут ли они валидны в Грузии? И как быть с машиной на итальянских ( европейских) номерах - пошлины, сборы, как долго можно на ней ездить и можно ли вообще на терр тории Грузии.
делов то, поезжайте и узнаете, но проблем не будет, кадые 3 мес пересекайте гранинцу на авто только, больше интересует, как вы попали в Армению из Италии в обход Грузии на авто?
В смысле как ? Через Европу. Маршрут продолжите на Гугл картах Савона Италия и Ереван. Вам два маршрута покажет.
+1
А где искать работу в Грузии и Армении?
В Грузии, а именно в городе Батуми напряжёнка с работой , так что если планируете переезд в Грузию, выбирайте город Тбилиси
привет, Марат! а вы в Батуми? если, скажем, человек работает на российскую компанию и искать работу на месте ему не нужно, порекомендовали бы город для проживания? :—)
все индивидуально, Батуми дождливый город, летом печет, зимой никого нету.
а не стремно представителей нации-оккупанта приглашать в гости? 08.08.08 забыто?
по вашему в Грузии живут исключительно православные грузины националисты?
привет, Иван! сейчас узнаем у героев текста, получится ли подсказать удобные сервисы для поиска вакансий. возможно, и в комментариях читатели тоже поделятся опытом
"удобные" и "сервисы" не для постсоветских стран слова в одном контесте
дополню грустный комментарий Левана: говорят, в Грузии можно попробовать поискать работу в Facebook или через знакомых
В этом и заключается достаточно большая проблема - если условный программист или дизайнер может работать откуда угодно, был бы интернет, то условный кассир из пятерочки найдет работу далеко не везде.
Про Киргизию интересно узнать тоже, знакомые туда планируют
В грузии уже не открывают банковские счета россиянам в принципе. Так что можете не торопиться туда ехать. В армении пока еще открывают, но с мозгоеблей. Спокойно в этом плане пока только в турции.
Так что очень рекомендую подумать о том, чтобы ехать в страну, где вы окажитесь в точно такой же финансовой изоляции, как и в РФ
Судя по некоторым тредам в Твиттере, нам там уже потихоньку перестают быть рады. В Грузии я понимаю почему, а вот в Армении - не знаю.
Почему ?)) А ты рад армянам в России , которые оккупировали все Сочи и торчат во всех едальнях и из каждого телеканала ? Думаю нет.. Настала обратная ситуация
куда то занесло вас шас, уже уехали из Армении?
"Из-за нестабильной экономической и политической ситуации в России тысячи жителей уехали в соседние государства" в поисках стабильности)
Тоже рассматривал Грузию, но, многие говорят про плохое отношение к русским. Про негативное отношение к русским и Левшиц в своей телеге писал. Ну то есть, по роже бить и не будут, но квартиру могут не сдать. Как-то это всё неприятно. Видимо надо смотреть в сторону Армении.
И я не понимаю этого отношения к русским в Грузии. Неужели они думают, что к ним сторонники Путина едут массово? Нет конечно, люди уезжают, потому что не согласны с режимом, и ищут место, где можно тихо-мирно пожить какое-то время. А тут тебя тоже дискриминации подвергают, потому что ты русский. Это конечно не массово, но имеет место быть.
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