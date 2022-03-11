Мы с девушкой платим $400 за «трёшку» с новым ремонтом в хорошем районе. В среднем квартиры, которые устраивают экспатов, так и стоят — $350-400. Но уверена, что рынок ещё отреагирует на волну приезжающих, и цены вырастут.

А ещё жизнь в Тбилиси — это постоянные отключения воды, света и газа. Происходит это чаще всего ночью и длится всего несколько часов, но лучше заранее запастись свечками, фонариками и баклажками с водой.