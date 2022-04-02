В связи с кризисом некоторые айтишники из Беларуси релоцировались в Ташкент. Местный ИТ-парк обещает новым резидентам хорошие условия. Как им живётся в столице Узбекистана — в материале издание dev.by.

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Опытом с dev.by поделились разработчики Николай, Виталик и Иван, DevOPS-инженер Антон, iOS-разработчик Иван и Python-разработчик Дмитрий, айтишник Сергей и ещё два героя, пожелавшие сохранить анонимность.

Почему Узбекистан

Собеседники отвечают по-разному: планировал отправиться в Грузию, но у компании уже был офис в Ташкенте; казалось, в Узбекистане бюджетно; давно хотел посмотреть Самарканд, Бухару и остальной мусульманский мир.

Мобильный разработчик Иван говорит, что приехал в Узбекистан вместе с семьёй 1 марта, ещё не обжился и уже планирует уехать дальше — в Турцию. Говорит, в Узбекистане слишком дорого. Разработчик Николай тоже признаётся, что расценивает Узбекистан «как перевалочный пункт в другие страны».

Для многих привлекательными показались условия. В Узбекистане можно открыть ИП, получить статус самозанятого или же стать резидентом местного ИТ-парка и платить 7,5% подоходного налога. Для этого компания должна открыть юрлицо на территории Узбекистана, «иметь экономически обоснованный бизнес-план и осуществлять деятельность согласно специальному перечню» (его можно найти здесь — там есть разработка ПО).

Как добирались до Узбекистана

Николай прилетел в Ташкент 15 марта через Россию. «Летел из Москвы (Домодедово), на таможне вызвали на допрос, спрашивали цель поездки, кем работаю, буду ли работать там и так далее. Смотрели Telegram, Twitter и другие соцсети. Ничего страшного, но неприятно».

Других героев не допрашивали, но, говорят, было непросто забронировать билет. DevOPS-инженера Антона вместе с женой, тремя детьми и двумя собаками перевезла компания.

Собеседники рассказывают, что по прилёте многих айтишников и ИТ-компании сразу встречают представители местного ИТ-парка: люди стоят в зале ожидания с табличками и потом развозят айтишников на микроавтобусах по отелям и хостелам.

Регистрация: успеть за три дня

Как только иностранец прилетел в страну, у него есть три дня, чтобы получить регистрацию.

Если вы заселяетесь в отель, то он возьмёт на себя всё оформление, говорит один из разработчиков.

Если снимаете квартиру, нужно просить владельца, чтобы он сделал временную прописку в паспортном столе.



Если не успеваете за три дня — штраф $150 (и он увеличивается в зависимости от количества «пропущенных» дней). После прописки можно делать ПИНФЛ (персональный идентификационный номер), а потом открывать электронный ключ — он используется для подписи документов.

Другие подтверждают: часто вопросы регистрации берут на себя хозяева арендованных квартир — просто собирают паспорта жильцов и возвращают уже с регистрационными листами. Но айтишник Сергей тем не менее советует всё перепроверять. Говорит, жене не сделали регистрацию на время проживания в отеле, и «возникли проблемы».

Зарегистрировать придётся не только себя, но и смартфон. В течение 30 дней нужно получить IMEI устройства (уникальный идентификационный номер). Это можно сделать на Главпочтамте за $4. Если в устройстве два слота для SIM-карты, придётся регистрировать два IMEI. Если этого не сделать, мобильный заблокируют, и за разблокировку снимут всё те же $4 доллара. Правда, регистрация касается только местных SIM-карт.

Банковская карта в Ташкенте: 10 минут и $10

Как говорят разработчики, карты и мобильная оплата в Узбекистане не распространены практически совсем — «привет наличные и местная валюта сум». $1 — это примерно 11,5 тысяч сум.

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Сделать банковскую карту не проблема: за $10 и 10 минут Антон получил именную MasterCard, а за $10 и 3 минуты — местную карту Uzcard. Некоторые пока не открывали счёт — ждали 1 апреля, так как «должны пойти послабления по трудоустройству для айтишников». Узбекистан собирался выдавать ИТ-визы для инвесторов, учредителей ИТ-компаний и специалистов в сфере информационных технологий, а также членов их семей. Физлица смогут получить визы на три года.

Она позволит беспрепятственно въезжать и выезжать из Узбекистана в течение трёх лет, находиться в любом регионе республики без обязанности перерегистрации, получать образование и медицинские услуги на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана. Обещают, что получение визы займет не более трёх дней.

Плюс предусмотрены льготы для резидентов ИТ-парка: полное освобождение от всех видов налогов и таможенных платежей; ставка подоходного налога 7,5%; налог на дивиденды 5%. Есть возможность получения виртуального офиса, выплаты дивидендов в иностранной валюте; выплаты заработной платы в иностранной валюте; разрешение на работу для иностранцев не требуется.



Жильё дороже, чем ожидалось, — и без собак

Антон, который прибыл в Ташкент с семьей и собаками, вначале снял номер в отеле на пять дней, но затем продлил ещё на месяц (сутки проживания стоят $70, месяц со скидкой — $1300). Причина: поиски квартиры затянулись. 95% местных арендодателей согласны принимать кошек, но категорически против собак. В конце концов Антону всё же удалось найти небольшую трёшку за $600, что по меркам нынешнего Ташкента выгодно.

Собеседники говорят, что из-за наплыва мигрантов в Ташкенте подскочили цены на аренду. «Жильё дорогое, — рассказывает Иван. — Отели от $40 за ночь (и надо поискать). Квартиры посуточно — не дешевле. Краткосрочных предложений мало, сдают на короткий срок неохотно. Найти жильё без агента очень сложно, а агенты хотят ещё комиссию в +30-50% первого месяца.

«Нормальное жилье, 2-3 комнаты без тараканов» по линии метро, стартует от $600. Плюс коммуналка, комиссия агента, иногда залог. Сам снял в центре за $800, и квартира бесконечно далека от идеала. Но я был рад найти что-то, устал ютиться в отеле с ребёнком», — говорит Иван.

Его тёзка нашёл в Telegram-чате жильё за $800 и живёт там с ещё четырьмя коллегами («как в «Друзьях»). О местных риелторах отзывается негативно: говорит, вся функция риелтора сводится к тому, чтобы постоять рядом, пока ты договариваешься с хозяином квартиры, и сказать на узбекском «это нормальные люди» и «давайте сдадим им жильё».

Разработчик Дмитрий утверждает, что «в последнее время полиция приходит к иностранцам, которые оформляют долговременную аренду». Но беседы проходят «очень благожелательно». Говорят, что просто хотят быть в курсе, кто у них живёт.

Интернет: падение скорости с 21:00 и блокировка соцсетей

Николай рассказывает, что «по городу интернет так себе, комфортно работать можно только в коворкингах, где сейчас релоцировавшиеся компании активно бронируют места». Виталик говорит, что «коворкинг стоит около 100 тысяч сум ($8,60) в день.

«Интернет — не очень, 120 тысяч сум ($10,4) в месяц, 50 Мб/с, но очень высокий пинг, всегда около 200-300. Зато во многих ташкентских коворкингах есть кальяны: после 18:00-19:00 люди собираются, и можно посидеть внутри покурить», — говорит Виталик.

«Качество интернет-связи ужасное, блокировки могут стать критичными. Надо быть готовым к тому, что могут возникнуть проблемы, если есть необходимость к доступу к ресурсам заказчика через VPN. У меня VPN заказчика просто отваливается. Приходится периодически использовать интернет в роуминге для подключения, так как другие варианты не работают», — добавляет читатель.

Иван рассказывает, что интернет со скоростью в 100 Мб/с обходится ему 180 тысяч сум (или $15 в месяц). Но «с 21:00 идёт ограничение скорости до 25 Мб/с». То же говорит и Дмитрий — домашний интернет сильно проседает вечером во время пиковых нагрузок.

В стране заблокированы Twitter, TikTok и «ВКонтакте». Читатели пишут, что был недоступен и Skype, но его пару дней назад разблокировали — «это связано с массовой иммиграцией айтишников».

Платная медицина для иностранцев

Медицинские услуги для иностранцев платные, в Ташкенте много частных клиник. Экстренную помощь предоставляют бесплатно — её можно вызвать по 103.

Сколько стоит жизнь в Ташкенте

Проезд в метро Ташкента стоит 1400 сум (12 центов), в автобусе — 1700 сум (15 центов). «Яндекс.Такси» в среднем — до 20-25 тысяч сум ($1,7-2), причём машина прибывает в течение нескольких минут.

По словам одного из разработчиков, в кафе в счёт включён процент за обслуживание. В разных заведениях может быть до 20% от стоимости заказанного. «Свинину не нашёл, а вот курица, баранина и говядина — да. Рыба тоже есть. В большинстве магазинов имеются продукты от российских производителей. На рынках можно торговаться — цену, написанную на прилавках, можно сбить», — говорит он.

«Средние зарплаты, со слов местных, $300-500. Цены в магазинах, если грубо округлить: молоко — $1 за литр, масло — $2 пачка, помидоры — $2 за килограмм. Много наших и российских продуктов. Но даже цены на шмотки (а ведь Узбекистан — страна хлопка) в ТЦ высокие. Все на базарах закупаются.

Со мной двое взрослых и ребёнок, поесть в кафе — $12-15 на всех. Дешевле, чем зайти в магазин "за печеньками", так что если поселиться у бюджетной чайханы, наверное, можно не готовить. Как пример, $2-3 стоит огромная тарелка отличного плова», — говорит Иван.

Бутылка вина, которая в магазине обойдётся в 70 тысяч сум ($6), в ресторане будет 170 тысяч сум (примерно $15). Доставка обеда в офис — 30 тысяч сум (менее $3). Доставка еды на день — 110 тысяч сум ($9,5).

А вот магазинов техники, как в Беларуси, в Ташкенте пока мало, это направление только развивается.

«Местные рады, что приехали люди с деньгами, готовые их тратить»

Узбекистан — светская страна. Как сказал минскому айтишнику владелец квартиры, здесь живут и мусульмане, и православные: «Свинину можно найти, но в местах, которые знают местные. Женщинам не обязательно носить закрытую одежду». Более того, здесь долго действовал запрет на хиджаб в общественных местах, его сняли только в 2021 году.

Опрошенные говорят, что жители Ташкента очень дружелюбные и гостеприимные. «Местные очень рады, что приехала такая прослойка среднего класса, люди с деньгами, которые готовы их тратить», — считает Антон. «Отношение к беларусам хорошее, ребята из местного ИТ-парка стараются помочь с адаптацией, — добавляет Дмитрий.

В целом, у меня ощущение, что это Минск несколько лет назад. Инфраструктура Ташкента аналогичная, построенная в советское время. Тот же авторитаризм, который, на первый взгляд, всех устраивает. Посмотрел местную государственную газету — содержание такое же, как в «Советской Белоруссии» до 2020 года. При этом местные айтишники говорят, что в политику не лезут, а государство много делает для развития ИТ. Дмитрий Python-разработчик

«Местные говорят, что мы гости. И можно жить, как мы и жили раньше. Главное, чтобы человек был "ровный". Тут многие живут по каким-то понятиям, но в целом не так страшно, как казалось. Многие говорят по-русски или как минимум его понимают», — говорит Виталик. И добавляет: «Как постоянное место жительства Узбекистан я бы не выбирал, но побывать здесь точно стоит».

Ещё немного деталей о жизни в Узбекистане

«Климат своеобразный. Дожди льют вторую неделю, даже снег шёл. Летом, по слухам, невыносимо жарко. Моря нет».

«День и ночь меняются здесь очень резко, прям за 5 минут, так что здесь в 18:00 уже все полусонные ходят, зато вставать очень легко».

«Тут все машины одинаково выглядят —Chevrolet белого цвета. Водители быстро ездят и плотно. Нужно быть внимательным, когда переходишь, не хотят пешеходам уступать».

«Городская среда очень спорная. Много приятных парков, но пешеход тут никто. Широченные дороги, переход надо искать иногда километрами. Через восемь-десять полос переходы без светофора, и при этом пропускать тебя не спешат».

«На обед готовят очень много плова, можно зайти в любую забегаловку и отведать порцию за примерно $3, и его будет очень много. Кальяны получше, чем в Беларуси (скорее всего, из-за разрешения на табачные смеси)».

«Тут все очень дружелюбные, зовут в гости, кормят пловом. Во дворе на выходных собираются соседи со всего дома и начинают делать плов в большом казане на костре. Вживую очень дико, но зато кухня чистая и вентиляция не воняет».

«Ещё местные рассказали, что есть такая традиция: свадьба после четвёртого свидания. Сам не проверял, но жду».

«В домах почти нет центрального отопления, у всех стоят бойлеры и кондиционеры».

«На улицах много людей в форме».

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