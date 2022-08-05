Миграция
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Латвия приостановила выдачу россиянам любых виз, исключение — участие в похоронах близких Статьи редакции

Как долго продлятся такие меры, непонятно.

  • Посольство Латвии в России написало в Twitter, что приём заявлений на получение виз для граждан России приостановлен на «неопределённый срок». В аккаунте указано, что визы россиянам пока что смогут выдавать только в том случае, если въехать в страну нужно для участия в похоронах близкого родственника. Информация подтверждается на сайте посольства Латвии в России.
Объявление на сайте посольства Латвии в России
  • После ввода российских войск в Украину, весной 2022 года, Латвия перестала выдавать россиянам туристические визы, но оставила возможность получить краткосрочные визы по гуманитарным соображениям и долгосрочные национальные визы для трудоустройства.
  • Как указывает Delfi, с 24 февраля до начала августа «гуманитарные» визы выдали большому количеству российских журналистов: 247 — сотрудникам российских независимых СМИ и 206 — членам их семей. По причине болезни или похорон родственника выдали 654 визы гражданам России (по данным на конец июля). Также после начала событий в Украине Латвия выдавала визы членам семей граждан своей страны и других государств Евросоюза.

Как отмечает Служба государственной безопасности Латвии, въезд любого человека из упомянутых стран, вне зависимости от его профессиональной принадлежности, на данный момент связан с рисками.

СГБ прогнозирует, что активность российских независимых СМИ в Латвии, направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну.

В результате интенсивность российской разведки и деятельности по информационному влиянию, направленной против Латвии, может усилиться.

Delfi

#новость #визы #латвия

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54 комментария
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 Котик

Санкции не направлены на обычных граждан РФ. Твёрдо и чётко.

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Это Я

Ну так всё пральна, много что-ли СНГшников ПГТшников у которые есть средства а главное причина получать Шенген и лететь в его зону?

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Кофёйный Человек

видимо каждый гражданин необычен и уникален по-своему, это комплимент просто

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Невыносимый звук

Это про Латвию говорят "Кто последний будет улетать, выключите свет в аэропорту "?

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Михаил Качалов

- последним будет тот кто приехал на похороны того кто не успел уехать

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melkiyPadonok

Будете смеяться когда страны Балтии и Финляндия перестанут пускать по визам других стран ЕС

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Александр

Надеюсь, что когда всему среднему классу запретят вообще везде ездить и летать, мы наконец-то задумаемся, что что-то случилось... лет 15 назад. И направим правительство в нужную сторону.

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Denis Zotov
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1 комментарий
Artem Petrenkov

Вчера узнал, что по статистике порядка 70% россиян никогда не выезжало за границу. Из оставшихся 30%, наверное, большая часть - это те, кто ездил в Турцию.

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22 комментария
Igor Chimbur

Вот и левачки-адепты коллективной ответственности подъехали.

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3 комментария
Chok Chok

Среднему классу? Это которого в РФ процентов 10-15? Или вы про 15к деревяннных = средний класс по российски? Это абсурд, никто ничего не изменит, в Китае средний класс куда больше, а своего Винни Пуха они не могут успокоить

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5 комментариев
Похер

Нет, гении скажут, что раз "нас нигде не любят" то сплотимся вокруг путена так победим

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3 комментария

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Дмитрий Михайлович

Учитывая, что до Риги на машине было +/- как до Питера, новость, конечно, паршивая.

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Svetlana Smo

Так речь пока про визы, а не про запрет на въезд…

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6 комментариев
Dan

Беда невелика. Во всяком случае пока. Визы они выдавали строго под даты в большинстве случаев. Даже в голову не приходило получать латвийский шенген. Для этого есть другие адекватные страны.

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Пабы старой Руси

У меня был латвийский. Проехал по нему из Ивангорода до Калининграда. Выдавали не под даты

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LB

"Правильные русские" которые так пытались показать что они против Путина и агрессивной России - надеюсь отнеслись с пониманием

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Андрей Топов

А что это такое, Латвия?

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Mitya Brik

Страна

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Ян Зауров

Лично я, будучи юристом, очень чётко разделаю государства и частных лиц (физических и юридических лиц). Между этими двумя вещами пропасть.

Никакой так называемой «коллективной отвественности» в цивилизованном мире не существует. Ответственность частных лиц может наступать только при наличии их непосредственной вины, которая должна быть доказана в суде.

Но к сожалению большинство людей в мире не имеют юридического образования и нечистые на руку политики пользуются этим для того чтобы заработать себе очки.

На мой взгляд, в школах просто необходимо преподавать базовые основы юриспруденции, потому что у рядовых обывателей совершенно, я извиняюсь, пещерные представления об устройстве современного мира.

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Efrem Neh

Про пещерность и"юриспруденцию", а также "устройство мира" расскажите представителям G7 и их "табакам" :)

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Пэ Гусев

И как сказал Омар Хайям...

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Denis

Ну все. Сейчас нажмем на кнопку отмена и все откатится до 24 февраля.

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