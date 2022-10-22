Как искать жильё в Алматы: гид по районам Статьи редакции
На что обратить внимание при выборе места — в подборке от проекта «ПСЖР».
Решили обосноваться в Алматы и приступили к поиску постоянного жилья — но идёт тяжеловато?
Мы постараемся помочь.
Вначале — несколько общих рекомендаций от алматинцев.
- Вы часто будете слышать про «верх» и «низ» города. Всё, что ближе к горам — это верх. В обратную сторону — низ.
- При поиске жилья важно смотреть не только на район, но и на конкретную улицу. Например, Медеуский район традиционно считается хорошим (и дорогим). Но сейчас город так вырос, что теперь внутри самого этого района есть престижные микрорайоны, а есть дальние и немодные. Так, микрорайон Самал — это круто, а вот микрорайон Алатау в ИЯФ — целый час езды от центра.
- Стоит проверить адрес на доступность доставки еды и продуктов — Wolt, Glovo, ABR, Yandex Eda, «Арбуз». В холода и во время вечерних пробок мало кому захочется выходить из дому и тратить время на покупки. Сервисы доставок такого же мнения — везти далеко от центра вам ничего не будут.
Весело и дорого
Самые горячие точки съёма и покупки жилья — центральная часть города. Но и цены, как вы понимаете, здесь обжигают.
Лакомые кусочки — дома вокруг «Золотого квадрата» на пересечении улицы Желтоксан и проспекта Назарбаева, проспекты Абылай хана и Достык. А ещё — тихие центральные улочки: Зенкова, Пушкина, Валиханова, Тулебаева, Байсеитовой, Чайковского и Панфилова (хотя у неё есть и шумная часть, похожая на Старый Арбат — с едой и уличными музыкантами).
Здесь достаточно безопасно, много жилых комплексов и развлекательных центров (Dostyk Plaza, Mega Alma-Ata, Forum, Colibri, Moskva Metropolitan). Парков тоже хватает: Ботанический сад, парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев, чудесный Терренкур и Кок-Тобе, Центральный Парк Отдыха, старая и новая площади Республики.
А ещё Алмалинский район богат разнообразными ресторанами и барами — нужно лишь ввести нужные слова в поиск 2Gis. Многие заведения открываются в 9 утра и работают до полуночи, а то и позже (для Казахстана это редкость). По сути, в центральном районе расположены практически все развлечения, доступные в Алматы.
Хотите жить дорого и экологично? Вам подойдёт район Горного Гиганта. Здесь много таунхаусов с несколькими квартирами огромных площадей.
Если вы не любитель туристических мест или сейчас важнее экономия, обратите внимание на Бостандыкский район — он дешевле центра, но здесь тоже нормально.
Лучшие места с точки зрения удобства — район Ботанического сада и район Коктем. Вокруг много парков, есть симпатичный канал с горной водой. Здесь же находятся несколько университетов — за счёт присутствия студентов район становится живее. И от центра не так уж далеко.
Ещё одна популярная часть Бостандыкского района — возле ТРЦ Мега, у речки по улице Навои.
Плюсы: торговый центр, быстрое передвижение по улице Аль-Фараби, хорошая продуваемость и видно горы. Ну и главная изюминка — 20 минут ходьбы от главного городского парка Первого Президента.
Минусы: станции метро есть только на улице Абая, поэтому для тех, кто поселится выше, будут доступны лишь автобусы или такси.
Если спускаться ниже по улице Розыбакиева, удобно жить в районе улиц Абая и Сатпаева.
Много новостроек — это облегчает поиск квартир. Относительно недалеко от центра, есть развивающие центры, сады, школы, даже коворкинги — при этом цены на жильё адекватные. И метро.
Дёшево и терпимо
Недорогое жильё можно искать возле новых станций метро (например, станции «Москва»). Там свой мир — ТРЦ Moskva Metropolitan, парк Family, базар Сары-Арка и базар на Абая, супермаркеты Магнум и OBI.
Отдалённые районы (например, Калкаман) тоже порой имеют хорошую инфраструктуру: в Калкамане находятся ТРЦ Апорт и Леруа Мерлен.
Стоит также посмотреть жильё в Жетысуйском или Медеуском районе возле Восточной Объездной дороги.
И ещё один интересный вариант. Казалось бы, микрорайоны Думан— окраина города. На самом деле, добраться до центра города отсюда порой можно всего за 15 минут (в эту сторону почти нет пробок). И ещё один плюс — здесь много новостроек: проще будет найти квартиру в хорошем состоянии.
В любом случае, Алматы — город небольшой. Где бы вы не поселились, вас всегда окружат уют и чувство дома — благодаря отзывчивым соседям, позитивному овощнику и добрым прохожим.
Материал подготовило издание «ПСЖР» от «Авиасейлс». В «ПСЖР» рассказывают необычные истории из поездок и полезные советы: