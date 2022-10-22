На Аль-Фараби есть и очень шикарные дома, вроде мини-городка «Есентай Сити» с элитными квартирами и роскошными коммерческими помещениями. Здесь живут настоящие богачи.

А ещё есть район площади Есентай — ТРЦ «Есентай Молл» с модными ресторанами и люксовыми бутиками вроде Dior, большой бизнес-центр «Есентай Тауэр» с отелем Ritz Carlton на тридцатом этаже, жилые апартаменты «Есентай Апартментс» с красивым прилежащим к ним парком и прогулочными зонами.