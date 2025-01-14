Испания запланировала ввести стопроцентный налог на покупку жилья для нерезидентов ЕС

В первую очередь этот шаг может затронуть покупателей из Великобритании и Латинской Америки.Предложение будет направлено в парламент и основывается на аналогичных налоговых системах в Дании и Канаде, передаёт Bloomberg.По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, в 2023 году граждане стран, не входящих в Евросоюз, купили около 27 тысяч домов и квартир. Однако многие из них сделали это не для того, чтобы жить в Испании, а чтобы заработать.Как отмечает агентство, жильё в Испании чаще всего покупают граждане Великобритании и Латинской Америки.Кроме того, испанские власти хотят повысить налоги на аренду туристического жилья до уровня, применяемого для гостиниц, пишет Reuters.Сейчас гостиницы в Испании платят НДС по сниженной ставке 10%. При этом арендодателей, которые сдают жильё «в соответствии с официальным индексом цен», власти планируют освободить от уплаты налога.Санчес считает несправедливым, что те, кто сдает в краткосрочную аренду три, четыре или пять квартир, платят меньше налогов, чем владельцы гостиниц.UnsplashПредставленный план направлен на борьбу с жилищным кризисом в Испании, где наблюдается нехватка нового жилья. В конце 2024 года Банк Испании подсчитал, в стране необходимо построить около 550 тысяч новых домов в течение следующих двух лет, чтобы удовлетворить спрос.По словам Санчеса, ежегодно строится около 90 тысяч новых домов, тогда как спрос составляет 300 тысяч, отмечает Bloomberg.#новости #испания
Зачем ехать отдыхать в Испанию, когда в Азии лучше и дешевле и можно купаться зимой. Во Вьетнаме Нячанге квартира у океана 200 баксов в месяц
Если из ЕС лететь, то перелёт на какой-нибудь Тенерифе значительно дешевле Азии.
Возможно и из Москвы дешевле, если есть возможность въехать по земле в ЕС
Нячанг- дыра в которой делать вообще нечего. Да и лететь намного дольше
ссылочку можно или где такую найти?
Вопрос логистики. Из западной части РФ ближе в Турцию слетать, из восточной в азиатские страны или например в Индию, вопрос цены разный
Поприжмут инноагентиков в Ыспании )))
Надеюсь вы в курсе, что резидентом ЕС является любой, законно проживающий, человек. Виза типа D, ВНЖ, ПМЖ и гражданство - всё это резиденство