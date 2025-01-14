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Карина Пардаева
Миграция

Испания запланировала ввести стопроцентный налог на покупку жилья для нерезидентов ЕС

В первую очередь этот шаг может затронуть покупателей из Великобритании и Латинской Америки.

  • Предложение будет направлено в парламент и основывается на аналогичных налоговых системах в Дании и Канаде, передаёт Bloomberg.
  • По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, в 2023 году граждане стран, не входящих в Евросоюз, купили около 27 тысяч домов и квартир. Однако многие из них сделали это не для того, чтобы жить в Испании, а чтобы заработать.
  • Как отмечает агентство, жильё в Испании чаще всего покупают граждане Великобритании и Латинской Америки.
  • Кроме того, испанские власти хотят повысить налоги на аренду туристического жилья до уровня, применяемого для гостиниц, пишет Reuters.
  • Сейчас гостиницы в Испании платят НДС по сниженной ставке 10%. При этом арендодателей, которые сдают жильё «в соответствии с официальным индексом цен», власти планируют освободить от уплаты налога.
  • Санчес считает несправедливым, что те, кто сдает в краткосрочную аренду три, четыре или пять квартир, платят меньше налогов, чем владельцы гостиниц.
Unsplash
Unsplash
  • Представленный план направлен на борьбу с жилищным кризисом в Испании, где наблюдается нехватка нового жилья. В конце 2024 года Банк Испании подсчитал, в стране необходимо построить около 550 тысяч новых домов в течение следующих двух лет, чтобы удовлетворить спрос.
  • По словам Санчеса, ежегодно строится около 90 тысяч новых домов, тогда как спрос составляет 300 тысяч, отмечает Bloomberg.

#новости #испания

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60 комментариев
Иван Саблин

Зачем ехать отдыхать в Испанию, когда в Азии лучше и дешевле и можно купаться зимой. Во Вьетнаме Нячанге квартира у океана 200 баксов в месяц

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Арсений

Если из ЕС лететь, то перелёт на какой-нибудь Тенерифе значительно дешевле Азии.
Возможно и из Москвы дешевле, если есть возможность въехать по земле в ЕС

3
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Dan

Нячанг- дыра в которой делать вообще нечего. Да и лететь намного дольше

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Alexander Benkendorf

ссылочку можно или где такую найти?

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Фёдор Павлов

Вопрос логистики. Из западной части РФ ближе в Турцию слетать, из восточной в азиатские страны или например в Индию, вопрос цены разный

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Иван Иванов

Поприжмут инноагентиков в Ыспании )))

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Александр

Надеюсь вы в курсе, что резидентом ЕС является любой, законно проживающий, человек. Виза типа D, ВНЖ, ПМЖ и гражданство - всё это резиденство

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