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Евгения Евсеева
Миграция

Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых» ВНЖ за $5 млн

Она даст привилегии «грин-карты» и позволит в будущем получить гражданство.

  • Новую программу получения вида на жительство (ВНЖ) США запустят «через две недели», пишет Reuters.
  • Как отмечает издание, она заменит иммиграционную визу EB-5, которая позволяет получить местную «грин-карту» в обмен на инвестиции в страну — примерно $1 млн.

Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зелёная карта. Это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту.

Дональд Трамп, президент США
  • Стоимость карты — $5 млн. По словам Трампа, она даст привилегии «грин-карты» — аналога ВНЖ в США. Также она «станет путём к получению гражданства».
  • Когда именно запустят программу — не уточняется. Какие критерии будут к инвесторам, кроме суммы в $5 млн, — неизвестно. Но Трамп отметил, что получить её, вероятно, смогут и россияне.
Источник: Ferdinand Stöhr / Unsplash
Источник: Ferdinand Stöhr / Unsplash

#новости #сша

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