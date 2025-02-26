Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых» ВНЖ за $5 млн

Она даст привилегии «грин-карты» и позволит в будущем получить гражданство.Новую программу получения вида на жительство (ВНЖ) США запустят «через две недели», пишет Reuters.Как отмечает издание, она заменит иммиграционную визу EB-5, которая позволяет получить местную «грин-карту» в обмен на инвестиции в страну — примерно $1 млн.Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зелёная карта. Это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту.Дональд Трамп, президент СШАСтоимость карты — $5 млн. По словам Трампа, она даст привилегии «грин-карты» — аналога ВНЖ в США. Также она «станет путём к получению гражданства».Когда именно запустят программу — не уточняется. Какие критерии будут к инвесторам, кроме суммы в $5 млн, — неизвестно. Но Трамп отметил, что получить её, вероятно, смогут и россияне.Источник: Ferdinand Stöhr / Unsplash#новости #сша