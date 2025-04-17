Сейм Литвы разрешил аннулировать ВНЖ россиян за поездки в Россию и Беларусь чаще раза в три месяца

И продлил санкции против граждан России и Беларуси до 2 мая 2026 года.Сейм Литвы продлил до 2 мая 2026 года санкции против граждан России и Беларуси и ввёл дополнительные ограничения для россиян — они вступят в силу с 3 мая 2025 года. Внимание на это обратила «Фонтанка».Согласно поправке, Литва будет лишать россиян ВНЖ за поездки в Россию и Беларусь, если их совершают чаще раза в три месяца. Исключение — если поездку пришлось совершить «по объективным и не зависящим от гражданина причинам». Каким — не уточняется.Также исключение сделали для членов работников компаний, связанных с международными перевозками грузов и пассажиров.Литва закрыла въезд для россиян с шенгенскими визами в 2022 году, в 2023-м — запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. В том же году сейм ограничил для россиян право покупать недвижимость в стране и выдачу ВНЖ и виз. #новости #литва