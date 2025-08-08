Около четверти релокантов продолжают работать на российские компании — исследование

Чаще это связано с уровнем владения английским, предыдущим опытом работы и уровнем жизни в текущей стране проживания. Фото Global Look PressИсследование провели сотрудники института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Внимание на работу обратило РБК.Общий эмиграционный поток из России в 2022 году составил около 650 тысяч человек, оценили авторы на основе данных принимающих стран.Само исследование опирается на данных онлайн-опроса 2484 респондентов. Целевой группой были россияне, уехавшие в другие страны в 2022-2023 годах. В итоговую выборку включили только тех, кто на момент анкетирования продолжал жить за пределами России и «имел оплачиваемую занятость».Авторы исследования отмечают, что полученные результаты не позволяют сделать однозначные выводы об общей массе релокантов. Поиск респондентов через интернет предполагает преобладание в ней цифровых эмигрантов, но для анализа общей структуры специалистов, которые продолжают работать на российские компании, она «достаточно репрезентативна», пояснили опрошенные РБК эксперты.Что показало исследованиеОколо 23% эмигрантов продолжают работать на российские компании. Вероятность занятости на российском рынке труда зависит от «социально-демографических» характеристик релоканта, особенностей его карьеры до отъезда, а также страны проживания.Половина участников исследования относится к возрастной группе от 24 до 35 лет, 30% — к группе 35-45 лет, ещё 10% — старше 45 лет, 8% — от 18 до 24 лет.По данным опроса, женщины (их доля в выборке — 42%) «значительно» чаще заняты на российском рынке труда, чем мужчины. Авторы считают, что это может быть связано с «гендерными особенностями» и отношением к риску.На место работы влияет владение иностранными языками. Релоканты с продвинутым уровнем английского (С1-С2) реже связаны с российским рынком труда.Чаще других работать в российских компаниях продолжают эмигранты с опытом в финансовой сфере, страховании, юриспруденции, транспорте и строительстве. В меньшей степени с российским рынком труда остаются связаны айтишники и специалисты, работавшие в промышленности.У тех, кто до отъезда жил в Москве, связь с российскими компаниями выше, чем у эмигрантов из других городов. По мнению авторов, это связано с общей привлекательностью столичного рынка труда, а также разнообразием видов деятельности и форматов занятости.Кроме того, занятость эмигрантов зависит от текущей страны проживания. В опросе приняли участие релоканты из 72 государств, но 58% из них проживают в Грузии, Сербии, Израиле, Германии, Казахстане, Армении и Черногории. Для их сравнения исследователи использовали индекс человеческого развития (ИЧР) каждой из стран.Чем выше ИЧР, тем ниже вероятность, что релокант работает на российскую компанию, установили авторы. В большей степени это касается стран, которые в рейтинге ИЧР находятся ниже 70 позиции (в них живут 14,5% респондентов).Возраст, семейное положение и уровень образования эмигрантов мало влияют на их связь с российским рынком труда, следует из исследования.#новости #исследования