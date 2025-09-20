Дональд Трамп ввёл сбор в $100 тысяч на подачу рабочих виз для высококвалифицированных иностранцев

Он вступит в силу с 21 сентября 2025 года.Дональд Трамп подписал указ о проведении реформы визовой программы H-1B. Она предусматривает сбор в $100 тысяч за подачу заявлений.Он будет дополнением к уже имеющимся сборам. Сейчас, отмечает TechCrunch, он составляет $215.Решение приняли, чтобы ограничить «чрезмерное» использование программы, из-за которого «американцы теряют рабочие места». Согласно тексту указа, одна неназванная компания в 2025 году получила разрешение на выдачу более 5000 таких виз, при этом она сократила 16 тысяч сотрудников.Реформа также запрещает въезд в страну по H-1B, если оплату не внесли.H-1B — неиммиграционная виза в США, которая позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников в сферах, где обычно нужны технические знания — ИТ, математика, инженерия, медицина и другое.Как подмечает TechCrunch, в США благодаря визе H-1B попали многие предприниматели — например, Илон Маск или сооснователь Instagram (принадлежит запрещённой Meta) Майк Кригер.На новые правила уже отреагировали Microsoft, Amazon и JP Morgan, рекомендовав своим сотрудникам с визой H-1B оставаться в стране или вернуться в неё и не покидать в ближайшее время, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы.#новости