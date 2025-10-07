В Узбекистане введут налоговые льготы для иностранцев и снизят до 30 дней срок получения статуса налогового резидента

Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.Источник: пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ начале октября 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по введению специального налогового режима для иностранных граждан».Согласно нему, с 2026 года от уплаты НДФЛ освободят иностранных граждан, получающих доходы из источников за пределами страны.Для этого нужно будет оплатить специальный сбор в размере $50 тысяч либо открыть банковский счёт в одном из местных коммерческих банков или криптокошелёк на криптобирже — из списка заведений, одобренных узбекскими властями (перечень не привели).Также иностранцы будут получать статус налогового резидента, если проведут в стране более 30 дней в течение года — вместо 183 дней по по действующим правилам — при условии аренды или владения жильём в Узбекистане.На сентябрь 2025 года аренда однокомнатной квартиры «с полным ремонтом» в Ташкенте обойдётся в среднем в $435, двухкомнатной — $614, трёхкомнатной — $874 (36,1 тысяч, 50,9 тысяч и 72,5 тысяч рублей соответственно по курсу ЦБ на 7 октября 2025 года), сообщает издание Zamin со ссылкой на Макроэкономический и региональный научно-исследовательский институт.Средняя цена вторичного жилья в столице составила $1075 за 1 м² (89,2 тысяч рублей) в первом полугодии 2025-го, согласно данным узбекского Центра экономических исследований и реформ.#новости