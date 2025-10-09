Популярное
Евгения Евсеева
Миграция

В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства за три года вместо пяти

На неё могли претендовать супруги граждан Германии и лица с «особыми достижениями в интеграции».

Источник: «Яндекс Карты»
  • В июне 2024 года в Германии вступил в силу законопроект об упрощённом получении гражданства — за пять лет вместо восьми. Тогда же начала действовать поправка, позволяющая стать гражданином за три года.
  • Но для этого нужно было «хорошо интегрироваться» — свободно говорить по-немецки, проявить успехи в обучении, карьере или волонтёрстве. Также претендовать на такую «турбонатурализацию» могли супруги немцев.
  • Теперь бундестаг проголосовал за отмену этой поправки. Её приняли при бывшем канцлере Олафе Шольце, а нынешнее правительство в лице Фридриха Мерца считает, что три года — слишком короткий срок для интеграции.
  • Другие реформы остаются в силе: гражданство можно получить за пять лет, также разрешено двойное гражданство.

#новости #германия

