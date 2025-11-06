Еврокомиссия призвала правительство Сербии ограничить выдачу паспортов россиянам

С сербскими документами российские граждане получают возможность перемещаться по ЕС без виз. Фото ТАССОб этом говорится в отчёте Еврокомиссии (ЕК) по Сербии за 2025 года. Внимание на документ обратило РБК.Сербия приняла меры по согласованию визового режима с правилами ЕС — например, в части визового режима для граждан Кувейта, Монголии, Омана и Катара, говорится в отчёте. Однако сербская визовая политика «по-прежнему лишь частично соответствует европейскому списку третьих стран, [гражданам] которых требуется виза». По мнению ЕК, предоставление россиянам гражданства Сербии, которое позволяет путешествовать по территории Евросоюза без виз, «представляет потенциальные риски для безопасности ЕС». Поэтому Еврокомиссия призвала сербские власти ограничить выдачу паспортов российским гражданам.После февраля 2022 года Сербия стала одним из ключевых направлений эмиграции для россиян, отмечает РБК. По данным сербского МВД, в 2022-2024 годах ВНЖ в стране получили больше 100 тысяч граждан России. В 2023 году сербское гражданство получили 532 россиянина, а в 2024 году — ещё 188.#новости #сербия