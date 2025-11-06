Популярное
Артур Томилко
Миграция

Еврокомиссия призвала правительство Сербии ограничить выдачу паспортов россиянам

С сербскими документами российские граждане получают возможность перемещаться по ЕС без виз.

Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • Об этом говорится в отчёте Еврокомиссии (ЕК) по Сербии за 2025 года. Внимание на документ обратило РБК.
  • Сербия приняла меры по согласованию визового режима с правилами ЕС — например, в части визового режима для граждан Кувейта, Монголии, Омана и Катара, говорится в отчёте. Однако сербская визовая политика «по-прежнему лишь частично соответствует европейскому списку третьих стран, [гражданам] которых требуется виза».
  • По мнению ЕК, предоставление россиянам гражданства Сербии, которое позволяет путешествовать по территории Евросоюза без виз, «представляет потенциальные риски для безопасности ЕС». Поэтому Еврокомиссия призвала сербские власти ограничить выдачу паспортов российским гражданам.
  • После февраля 2022 года Сербия стала одним из ключевых направлений эмиграции для россиян, отмечает РБК. По данным сербского МВД, в 2022-2024 годах ВНЖ в стране получили больше 100 тысяч граждан России. В 2023 году сербское гражданство получили 532 россиянина, а в 2024 году — ещё 188.

#новости #сербия

