Артур Томилко
Миграция

Миграционная служба Таиланда сообщила об ужесточении контроля за «визаранами» — лицам «без достаточных оснований» могут отказать в повторном въезде

В отделении ведомства на Пхукете заявили, что уже начали применять новые правила.

Фото iStock 
  • Об изменении политики в отношении «визаранов» Миграционная служба Таиланда объявила 12 ноября 2025 года. Внимание на сообщение обратило издание «Новости Пхукета».
  • Служба планирует «усилить проверки» лиц, которые въезжают в страну после краткосрочного выезда. Тем, кто совершил «визаран» больше двух раз «без уважительных причины» (за какой период — не уточняют), будут отказывать во въезде.
  • Иностранцев с «историей визаранов» также начнут «строже проверять» при рассмотрении заявлений на продление тайской визы.
  • Помимо этого, на власти хотят «усилить контроль» за попытками повторного въезда в страну лиц, которые до этого находились в приграничных районах Таиланда со странами, «известными как очаги кибермошенничества». В частности, в заявлении приводится район Мае Сот на границе с Мьянмой.
  • В ведомстве отметили, что новые меры могут замедлить прохождение паспортного контроля в аэропортах страны. Количество сотрудников миграционной службы в них планируют увеличить, чтобы время ожидания не превышало 40 минут.
  • Офис Миграционной службы Пхукета заявили, что «приступил к выполнению требований» федерального центра, а с начала 2025 года уже отказал во въезде 2900 иностранцам после «визарана». Там добавили, что меры «не должны» оказать негативного влияния на туристический бизнес, а напротив, будут способствовать «отбору качественных туристов».
  • «Новости Пхукета» отмечают, что в заявлениях Миграционной службы Таиланда и её пхукетского офиса не указаны конкретные даты начала действия новых правил. Кроме того, право на два «визарана» никак не гарантируется — отказать во въезде могут и при совершении первого.

#новости #таиланд

