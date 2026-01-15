Популярное
Артур Томилко
Миграция

Госдеп США опубликовал разъяснения о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран: подать документы можно, но выдавать визы будут только после снятия паузы

Помимо России в список вошли Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан и Молдова

Фото Getty Images 
Фото Getty Images 
  • 14 января 2026 года Fox News сообщило, что приостановят на неопределённый срок оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.
  • Госдепартамент США позже опубликовал официальные разъяснения. Он подтвердил, что приостановка «временная» и касается только иммиграционных виз, но её сроки не уточнил.
  • В список стран, граждан которых затронут ограничения, вошли в том числе Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан и Молдова. Всего в нём 75 государств.
  • Паузу ввели, чтобы пересмотреть правила оформления иммиграционных виз. Власти США хотят гарантировать, что приезжие из перечисленных стран «не будут пользоваться социальными пособиями и не станут обузой для общества».
  • При рассмотрении заявлений начнут учитывать финансовое положение, возраст и здоровье, знание английского языка, наличие спонсора, потенциальную потребность в долгосрочной медпомощи и другие факторы.
  • Госдеп продолжает принимать документы от граждан указанных стран и проводить с ними интервью. Однако получить иммиграционную визу они смогут только после снятия паузы.
  • При этом ограничения не касаются заявителей с двойным гражданством — они смогут получать визы несмотря на приостановку. Распространяется ли поблажка на владельцев паспортов любых государств, неясно.
  • Меры не затрагивают учебные, туристические и гостевые визы — их продолжат выдавать. Уже выданные иммиграционные визы также аннулироваться не будут.

#новости #визы #сша

30 комментариев