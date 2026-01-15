Госдеп США опубликовал разъяснения о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран: подать документы можно, но выдавать визы будут только после снятия паузы

Помимо России в список вошли Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан и МолдоваФото Getty Images 14 января 2026 года Fox News сообщило, что приостановят на неопределённый срок оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.Госдепартамент США позже опубликовал официальные разъяснения. Он подтвердил, что приостановка «временная» и касается только иммиграционных виз, но её сроки не уточнил.В список стран, граждан которых затронут ограничения, вошли в том числе Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан и Молдова. Всего в нём 75 государств.Паузу ввели, чтобы пересмотреть правила оформления иммиграционных виз. Власти США хотят гарантировать, что приезжие из перечисленных стран «не будут пользоваться социальными пособиями и не станут обузой для общества».При рассмотрении заявлений начнут учитывать финансовое положение, возраст и здоровье, знание английского языка, наличие спонсора, потенциальную потребность в долгосрочной медпомощи и другие факторы.Госдеп продолжает принимать документы от граждан указанных стран и проводить с ними интервью. Однако получить иммиграционную визу они смогут только после снятия паузы.При этом ограничения не касаются заявителей с двойным гражданством — они смогут получать визы несмотря на приостановку. Распространяется ли поблажка на владельцев паспортов любых государств, неясно.Меры не затрагивают учебные, туристические и гостевые визы — их продолжат выдавать. Уже выданные иммиграционные визы также аннулироваться не будут.#новости #визы #сша