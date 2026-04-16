Грузия ввела визу для «цифровых кочевников» — её выдают на пять лет, в стране можно непрерывно находиться до года

Парламент Грузии одобрил введение визы категории C5 — она нацелена на иностранцев с «высоким доходом», работающих удалённо, пишут «Новости — Грузия». Какой именно нужен доход — пока неизвестно.Срок действия визы — пять лет, максимально непрерывно пребывать в стране можно до года, затем придётся выехать и заехать снова. На неё также могут претендовать члены семьи заявителя — супруг и дети.Визы «цифровых кочевников» планируют выдавать гражданам «безопасных стран» — какие именно это государства, не уточняется. Работать при этом нужно удалённо на компанию за границей. Стоимость — от $20 до $500 (от 1504 рублей до 37,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 16 апреля 2026 года). Когда начнут принимать заявки на такие визы — пока неизвестно.Решение о выдаче визы смогут принимать в ускоренном порядке. При этом предусмотрено дополнительное основание для отказа в выдаче визы — «государственная иммиграционная политика». Что имеется под этим в виду — не уточняется. Россияне могут въезжать в Грузию без визы, максимальный срок непрерывного пребывания — год. При этом с 1 марта 2026 года для работы в стране нужно получить специальную трудовую визу или ВНЖ. Но закон не распространяется на удалённую работу на зарубежные фирмы.