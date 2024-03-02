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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 марта: доллар — 91,33 рубля (на 49 копеек больше, чем 1 марта), евро — 98,72 рубля (на 18 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,67 рубля, евро — 98,90 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,60 рубля, евро — 99,16 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация блогеров и агентств спросила у правительства, будет ли их деятельность попадать под обещанную президентом амнистию по нарушениям с дроблением бизнеса, узнал «Коммерсантъ». Опрошенные изданием юристы отмечают, что дробление характерно не только для профессионального блогерского рынка и пока нет признаков того, что амнистия будет ограничиваться конкретными видами деятельности.

Какие есть проблемы и трудности

Журналист Алексей Пивоваров объявил об увольнении «значительной части» команды «Редакции» из-за закона, запрещающего рекламу у иноагентов. Права на Telegram-канал он передаст редакторам. Пивоварова признали иноагентом в июне 2022 года.

Контекст

Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата. Он начал действовать с 1 марта. Такое же ограничение вступило в силу в США.

Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей. Экранизация Булгакова стала первым релизом с возрастным рейтингом «18+», который смог преодолеть эту планку в российском прокате.

Турбизнес отмечает увеличение спроса на поездки в Крым, выяснил «Ъ». В январе—феврале 2024 года число бронирований выросло в два-три раза год к году.

Новости предыдущего дня, 1 марта — здесь.