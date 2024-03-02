День 738: Канада с 1 марта запретила импорт российских алмазов весом более карата Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2-4 марта: доллар — 91,33 рубля (на 49 копеек больше, чем 1 марта), евро — 98,72 рубля (на 18 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Ассоциация блогеров и агентств спросила у правительства, будет ли их деятельность попадать под обещанную президентом амнистию по нарушениям с дроблением бизнеса, узнал «Коммерсантъ». Опрошенные изданием юристы отмечают, что дробление характерно не только для профессионального блогерского рынка и пока нет признаков того, что амнистия будет ограничиваться конкретными видами деятельности.
Какие есть проблемы и трудности
Журналист Алексей Пивоваров объявил об увольнении «значительной части» команды «Редакции» из-за закона, запрещающего рекламу у иноагентов. Права на Telegram-канал он передаст редакторам. Пивоварова признали иноагентом в июне 2022 года.
Контекст
Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата. Он начал действовать с 1 марта. Такое же ограничение вступило в силу в США.
Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей. Экранизация Булгакова стала первым релизом с возрастным рейтингом «18+», который смог преодолеть эту планку в российском прокате.
Турбизнес отмечает увеличение спроса на поездки в Крым, выяснил «Ъ». В январе—феврале 2024 года число бронирований выросло в два-три раза год к году.
Новости предыдущего дня, 1 марта — здесь.
Что интересно, «скрепыши», в том числе высокого уровня (Кеосаян, например), его так говнили, что ужас.
так потому что это вообще не экранизация, это произведение по мотивам куда напихали политоты под завязку чтобы пропиарить. Уже с самого начала был задел на скрепные баталии чтобы пропиарить сам фильм. В последнее время многое так продвигают, вспомнить только слово пацана, даже акции устраивали чтобы внимание привлечь))
Я еле досмотрел, если честно, всё ждал когда же экранизация начнётся.
Сделали невнятно, но Москву 30-х сделать постарались.
Ну, каждому своё. Я знаю, что там интерпретация не совсем соответствует книге. Мама вот, которая более 20 лет не была в кино, вдруг загорелась сходить — ей понравилось.
Мне понравилось.
Правда у авторов внезапно почти 100 процентное попадание в существующую реальность
Авторы не презентовали этот фильм как экранизацию, он по мотивам произведения.
Скорее по мотивам написания, коих, к слову, там тоже весьма немного.
Раз скрепыши говнили - значит хорошие сапоги, надо брать.
И Канаде алмазный мусор не нужен.
Ну все, режим теперь точно падет 🥲😅 На алмазах же все держалось 🙈
А давно пора разрешить в кино крутить 18+, глядишь: и народ потянется, и сборы пойдут другие совсем.
Ага, а там рабочие места среди уборщиц и уборщиков появится. Мусор там оставаться в кинотеатре не совсем обычный)
Вообщем все на благо страны.
мусор не скрепно - плодицо же сказали главные
Да, вы правы. Тогда 18+ только с условием, что приведешь туда девушку и обязательно займешься сексом там без презерватива
Развитие экстримального туризма
Не видел , чтобы по маленьким посёлкам у моря прилетело что то, уютный отдых в загородных домах
Уютный отдых и Крым? Это что-то несовместимое.
Так не живи в помойках , арендуй нормальный домик с бассейном у моря , в Гурзуфе попробуй
Не надо по стереотипам жить
"Канада с 1 марта запретила импорт российских алмазов"
А не слишком ли это жестко?
Пивоваров журналист?!
А ты человек или животное?
Он нейросеть