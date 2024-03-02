Деньги
Евгения Евсеева

День 738: Канада с 1 марта запретила импорт российских алмазов весом более карата Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Lucas Santos / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 марта: доллар — 91,33 рубля (на 49 копеек больше, чем 1 марта), евро — 98,72 рубля (на 18 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,67 рубля, евро — 98,90 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,60 рубля, евро — 99,16 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация блогеров и агентств спросила у правительства, будет ли их деятельность попадать под обещанную президентом амнистию по нарушениям с дроблением бизнеса, узнал «Коммерсантъ». Опрошенные изданием юристы отмечают, что дробление характерно не только для профессионального блогерского рынка и пока нет признаков того, что амнистия будет ограничиваться конкретными видами деятельности.

Какие есть проблемы и трудности

Журналист Алексей Пивоваров объявил об увольнении «значительной части» команды «Редакции» из-за закона, запрещающего рекламу у иноагентов. Права на Telegram-канал он передаст редакторам. Пивоварова признали иноагентом в июне 2022 года.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата. Он начал действовать с 1 марта. Такое же ограничение вступило в силу в США.

Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей. Экранизация Булгакова стала первым релизом с возрастным рейтингом «18+», который смог преодолеть эту планку в российском прокате.

Турбизнес отмечает увеличение спроса на поездки в Крым, выяснил «Ъ». В январе—феврале 2024 года число бронирований выросло в два-три раза год к году.

Новости предыдущего дня, 1 марта — здесь.

#новости

445 показов
644 открытия
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Депрессивный Опоссум
Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей. Экранизация Булгакова стала первым релизом с возрастным рейтингом «18+», который смог преодолеть эту планку в российском прокате.

Что интересно, «скрепыши», в том числе высокого уровня (Кеосаян, например), его так говнили, что ужас.

Ответить
Развернуть ветку
Артём Торез

так потому что это вообще не экранизация, это произведение по мотивам куда напихали политоты под завязку чтобы пропиарить. Уже с самого начала был задел на скрепные баталии чтобы пропиарить сам фильм. В последнее время многое так продвигают, вспомнить только слово пацана, даже акции устраивали чтобы внимание привлечь))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Я еле досмотрел, если честно, всё ждал когда же экранизация начнётся.
Сделали невнятно, но Москву 30-х сделать постарались.

Ответить
Развернуть ветку
Депрессивный Опоссум

Ну, каждому своё. Я знаю, что там интерпретация не совсем соответствует книге. Мама вот, которая более 20 лет не была в кино, вдруг загорелась сходить — ей понравилось.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Мне понравилось.
Правда у авторов внезапно почти 100 процентное попадание в существующую реальность

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

Авторы не презентовали этот фильм как экранизацию, он по мотивам произведения.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Скорее по мотивам написания, коих, к слову, там тоже весьма немного.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Раз скрепыши говнили - значит хорошие сапоги, надо брать.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И Канаде алмазный мусор не нужен.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Шукалов

Ну все, режим теперь точно падет 🥲😅 На алмазах же все держалось 🙈

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А давно пора разрешить в кино крутить 18+, глядишь: и народ потянется, и сборы пойдут другие совсем.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Ага, а там рабочие места среди уборщиц и уборщиков появится. Мусор там оставаться в кинотеатре не совсем обычный)
Вообщем все на благо страны.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Чиняев

мусор не скрепно - плодицо же сказали главные

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Да, вы правы. Тогда 18+ только с условием, что приведешь туда девушку и обязательно займешься сексом там без презерватива

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик
Турбизнес отмечает увеличение спроса на поездки в Крым, выяснил «Ъ». В январе—феврале 2024 года число бронирований выросло в два-три раза год к году.

Развитие экстримального туризма

Ответить
Развернуть ветку
Дракошка

Не видел , чтобы по маленьким посёлкам у моря прилетело что то, уютный отдых в загородных домах

Ответить
Развернуть ветку
ihovsky

Уютный отдых и Крым? Это что-то несовместимое.

Ответить
Развернуть ветку
Дракошка

Так не живи в помойках , арендуй нормальный домик с бассейном у моря , в Гурзуфе попробуй
Не надо по стереотипам жить

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

"Канада с 1 марта запретила импорт российских алмазов"
А не слишком ли это жестко?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Пивоваров журналист?!

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

А ты человек или животное?

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Он нейросеть

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
19 комментариев
Раскрывать всегда