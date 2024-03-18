Telegram выпустил облигации на $330 млн Статьи редакции
В марте 2024 года Дуров рассказал, что число пользователей мессенджера превысило 900 млн, и не исключил IPO компании.
- В середине марта 2024 года Telegram выпустил облигации на $330 млн, сообщил Павел Дуров, не раскрыв деталей о выпуске. Основатель мессенджера лишь отметил, что спрос превысил предложение, а участниками сделки стали «мировые фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией».
- «Повышенный спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram», — отметил он и добавил, что условия размещения оказались «самыми выгодными для Telegram за всю историю компании».
- 11 марта 2024 года Дуров сообщил FT, что ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей. По его словам, компания может стать прибыльной «если не в 2024-м, то в 2025 году», благодаря доходам от рекламы и платной подписки, которые составляют «сотни миллионов долларов». Тогда же он допустил IPO.
- В марте 2021 года Telegram привлёк более $1 млрд через продажу конвертируемых облигаций. В том же году источники «Ведомостей» рассказали, что мессенджер провёл ещё одно размещение — на $750 млн. В июле 2023-го компания разместила облигации на $270 млн.
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Молодец Павел , Telegram лучший мессенджер- даже не сомневался в тебе
ТГ трудно назвать мессенджером, это что-то более, смесь месенджера с соц сетью + с крипто кошельком и куча всякими ботами игр, сайтов и т.д а ведь это только начало...
Если от подписки и рекламы денег и так полно, тогда зачем облигации? 😌
Амбиции
Это мессенджер, а не космический корабль. 💁
Так то да,но он молодец,свою аудиторию он заимел.
Ну это уже давно не мессенджер
сказано же что не полно, а почти полно, если не в 2024, то в 2025
Ладно 😌
Так там надо будет гасить первые выпуски на млрд.
Стену вернуть. А это вложения
Возможно на развитие надо.
Денег не хватает. Так что доить и доить еще юзеров.
Купить как?
внебиржевый рынок, можно саудитам написать, может продадут
Не было ничего написано про биржу
Никак. Ты разве не заметил, что нигде не пишут, кто купил. Настолько большой спрос, что аж секретный. Все, чтобы Пашу-ФСБ не выдать, и не показать, что там основной "инвестор" - какой-нибудь Сбер.
Зачем писать новости о том, что купить нельзя.;(
Телегации в деле. Молодцы!
Процветания телеграму!
Комментариев по поводу деанона пользователей ТГ силовиками от Павлика по-прежнему нет?
Пашка не унывает,валюта не зашла,испугались,ну хоть так.
Какая валюта не зашла?
Крипто
Что крипто? Если речь о тон, то всё в порядке с ней
Это в долгую игра.
А чего не зашла то? Его ton во время выпуска стоил 0.5 доллара, сейчас стоит в районе 4 долларов. За три года неплохая динамика.
Какие источники дохода у Telegram?
Неужели столько денег на подписках?
О какой рекламе здесь говорят? Видел, что в некоторых сообществах есть реклама, я так понимаю, что часть денег с рекламы тоже сама телега получает, но основную часть все равно владелец сообщества?
Разве важны источники дохода в айти-инвестициях?) Продается охват аудитории и биг-дата.
Ну вот гугл за счет рекламы живет и радуется доходам.
Две разные вещи:
1) Проплаченные посты в каналах - эти деньги владельцам
2) Реклама в конце поста от самого ТГ - там сейчас владелец получает 10%, но обещают повысить. А вообще, идея в том, чтобы люди подписывались на Premium, если хотят её отключить.
Как это какие? «Люди - новая нефть».
На Мосбирже будут?
Вряд ли - облигации эти, например, ЕвроКорп.
Прогрел интервью, снял спрос, подготовил продукт, продал.
Все по воронке продаж. Техника работает.
А у нас тут пирогами и блинами на выборах угощали. Эх Пашка, все пропустил.
Беру на все! ) А вообще, молоток
- ISO, Облигации, IPO
- исчез
Profit
Телеграм не просто мессенджер, это отличный инструмент для заработка. Кормит многих спецов: разработчиков, маркетологов, таргетологов, продюссеров.
Дуров как в воду глядел, когда внедрял автоматизацию и разные фишки для хранения контента и работы с аудиторией. Это уже больше, чем мессенджер.
Поэтому Телеграм и пользуется спросом среди бизнеса и акционеров.
Пашка сдает всех, кого попросят. Поэтому давно в этой "конторе" ничего с личного номера.
там можно и без номера существовать если что
С юбилеем, Павел!
Это же что еще надумал Дуров, что решил выпустить облигации для развития, я не представляю!