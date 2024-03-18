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Таня Боброва

Telegram выпустил облигации на $330 млн Статьи редакции

В марте 2024 года Дуров рассказал, что число пользователей мессенджера превысило 900 млн, и не исключил IPO компании.

  • В середине марта 2024 года Telegram выпустил облигации на $330 млн, сообщил Павел Дуров, не раскрыв деталей о выпуске. Основатель мессенджера лишь отметил, что спрос превысил предложение, а участниками сделки стали «мировые фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией».
  • «Повышенный спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram», — отметил он и добавил, что условия размещения оказались «самыми выгодными для Telegram за всю историю компании».
  • 11 марта 2024 года Дуров сообщил FT, что ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей. По его словам, компания может стать прибыльной «если не в 2024-м, то в 2025 году», благодаря доходам от рекламы и платной подписки, которые составляют «сотни миллионов долларов». Тогда же он допустил IPO.
  • В марте 2021 года Telegram привлёк более $1 млрд через продажу конвертируемых облигаций. В том же году источники «Ведомостей» рассказали, что мессенджер провёл ещё одно размещение — на $750 млн. В июле 2023-го компания разместила облигации на $270 млн.

#новости #telegram

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 Владимир Мананников

Молодец Павел , Telegram лучший мессенджер- даже не сомневался в тебе

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Rafa Ramazanoff

ТГ трудно назвать мессенджером, это что-то более, смесь месенджера с соц сетью + с крипто кошельком и куча всякими ботами игр, сайтов и т.д а ведь это только начало...

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Запопу Кусь

Если от подписки и рекламы денег и так полно, тогда зачем облигации? 😌

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Mr Black

Амбиции

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Запопу Кусь

Это мессенджер, а не космический корабль. 💁

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Mr Black

Так то да,но он молодец,свою аудиторию он заимел.

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Степан Фадеев

Ну это уже давно не мессенджер

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Gogi Jan

сказано же что не полно, а почти полно, если не в 2024, то в 2025

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Запопу Кусь

Ладно 😌

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Magistr Architecture

Так там надо будет гасить первые выпуски на млрд.

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Joe cocker

Стену вернуть. А это вложения

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Борис

Возможно на развитие надо.

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Вася Пражкин
По его словам, компания может стать прибыльной «если не в 2024-м, то в 2025 году»

Денег не хватает. Так что доить и доить еще юзеров.

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Юрий Пепперони

Купить как?

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Gogi Jan

внебиржевый рынок, можно саудитам написать, может продадут

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Даниил Ковалеров

Не было ничего написано про биржу

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Невкусно и грустно

Никак. Ты разве не заметил, что нигде не пишут, кто купил. Настолько большой спрос, что аж секретный. Все, чтобы Пашу-ФСБ не выдать, и не показать, что там основной "инвестор" - какой-нибудь Сбер.

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Юрий Пепперони

Зачем писать новости о том, что купить нельзя.;(

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Вадим Д.

Телегации в деле. Молодцы!

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умный человек

Процветания телеграму!

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Дичь Петрович

Комментариев по поводу деанона пользователей ТГ силовиками от Павлика по-прежнему нет?

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Mr Black

Пашка не унывает,валюта не зашла,испугались,ну хоть так.

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Framework Юзернеймович

Какая валюта не зашла?

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Magistr Architecture

Крипто

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Framework Юзернеймович

Что крипто? Если речь о тон, то всё в порядке с ней

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Mr Black

Это в долгую игра.

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Борис

А чего не зашла то? Его ton во время выпуска стоил 0.5 доллара, сейчас стоит в районе 4 долларов. За три года неплохая динамика.

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Kirill Sushilnikov

Какие источники дохода у Telegram?
Неужели столько денег на подписках?
О какой рекламе здесь говорят? Видел, что в некоторых сообществах есть реклама, я так понимаю, что часть денег с рекламы тоже сама телега получает, но основную часть все равно владелец сообщества?

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Magistr Architecture

Разве важны источники дохода в айти-инвестициях?) Продается охват аудитории и биг-дата.

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Борис

Ну вот гугл за счет рекламы живет и радуется доходам.

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Филипп Новиков

Две разные вещи:
1) Проплаченные посты в каналах - эти деньги владельцам
2) Реклама в конце поста от самого ТГ - там сейчас владелец получает 10%, но обещают повысить. А вообще, идея в том, чтобы люди подписывались на Premium, если хотят её отключить.

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Вася Пражкин

Как это какие? «Люди - новая нефть».

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Sergei N

На Мосбирже будут?

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Филипп Новиков

Вряд ли - облигации эти, например, ЕвроКорп.

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Алек Борисовский

Прогрел интервью, снял спрос, подготовил продукт, продал.
Все по воронке продаж. Техника работает.
А у нас тут пирогами и блинами на выборах угощали. Эх Пашка, все пропустил.

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Эфир Монеров

Беру на все! ) А вообще, молоток

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Тоже хочу

- ISO, Облигации, IPO
- исчез
Profit

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debil
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Ai.gulevich

Телеграм не просто мессенджер, это отличный инструмент для заработка. Кормит многих спецов: разработчиков, маркетологов, таргетологов, продюссеров.

Дуров как в воду глядел, когда внедрял автоматизацию и разные фишки для хранения контента и работы с аудиторией. Это уже больше, чем мессенджер.

Поэтому Телеграм и пользуется спросом среди бизнеса и акционеров.

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Елисей пасёт гусей

Пашка сдает всех, кого попросят. Поэтому давно в этой "конторе" ничего с личного номера.

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Николай Александров

там можно и без номера существовать если что

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Santiago

С юбилеем, Павел!

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Artem Tarasov

Это же что еще надумал Дуров, что решил выпустить облигации для развития, я не представляю!

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