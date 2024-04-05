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Деньги
Евгения Евсеева

День 772: новые ограничения Японии, производитель соков «Добрый» заплатил 3 млрд рублей акциза на сладкие напитки Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 апреля: доллар — 92,3 рубля (на 8 копеек меньше, чем 4 апреля), евро — 100,06 рубля (на 64 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 92,33 рубля, евро — 99,97 рубля.

Курсы на Forex на 07:52 мск: доллар — 92,36 рубля, евро — 99,9 рубля.

Кто и как адаптируется

Китайский TCL планирует открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. Один из них уточнил, что производитель ищет помещения 100-120 м² в московских ТЦ. По его словам, таких свободных помещений на рынке сейчас мало и какое-то время бренду придется стоять в очереди за ними.

Правкомиссия в марте 2024-го разрешила агрохолдингу «Мираторг» купить производителя семенного картофеля «Балтийские семена», пишет «Коммерсантъ». У «Мираторга» есть совместное предприятие со «Вкусно — и точка» по переработке картофеля, завод мощностью 100 тысяч тонн картофеля фри в год собираются запустить в 2025 году.

Какие есть проблемы и трудности

Япония расширила экспортные ограничения в отношении России и запретила экспорт 164 категорий товаров. Под запретом — моторное масло, стальные трубопроводы, яхты, прогулочные или спортивные суда. Ограничения вступят в силу 17 апреля 2024-го, а с 10 мая Япония запретит импорт непромышленных российских алмазов.

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Контекст

Россияне в 2023 году приобрели 1260 квартир в Таиланде, что на 55% больше, чем в 2022-м, подсчитали эксперты компании Tranio со ссылкой на данные тайского Government Housing Bank. В целом за 2023-й инвестиции иностранцев в квартиры в Таиланде выросли на четверть и составили $2,12 млрд, включая $128 млн (+67%) от граждан России.

Компания «Мултон Партнерс», на заводах которой раньше выпускалась в России газировка Coca-Cola и которая сейчас производит напитки под брендом «Добрый», раскрыла расходы на введённый в 2023 году акциз на сладкие напитки. Компания заплатила 3,1 млрд рублей. В целом доходы государства от акциза за 2023 год составили 8,3 млрд рублей. Из них 7,2 млрд рублей — от напитков, которые производились в России, ещё 1,1 млрд рублей — напитки, которые ввозились в страну из-за границы.

За первый квартал 2024 года спрос российских ИТ-специалистов на программы получения ВНЖ в Европе вырос на 233%, следует из данных агентства Garant In, с которыми ознакомился «Коммерсантъ». Самая популярная страна — Франция.

Новости предыдущего дня, 4 апреля — здесь.

#новости

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 Вадим Д.
Компания заплатила 3,1 млрд рублей

Снова неверная формулировка.

Россияне заплатили 3,1 млрд ₽.

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Арина Коновалова

В целом доходы государства от акциза за 2023 год составили 8,3 млрд рублей.

Мелочь... не то что "Макфа"

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Maxim Fox

И правда мало.
Мне, казалось, и все говорили, что на стоимости тех же сигарет и алкоголе - половина акциз. Стал жертвой маркетинга и оправдания цены. Лол.

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Вадим Д.
программы получения вида на ВНЖ

ВНЖ не получат, но хоть видом полюбуются.
Это про выпускников нетологий и брейнсов всех сортов.

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Zloy Marketolog
7,2 млрд рублей — от напитков, которые производились в России

Тем кто все ещё думает, что в России налог 13% 😂 вы уже больше чем в штатах налог платите

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Rifat Fattakhov

вида на ВНЖ?)

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местный житель

Внж это тот же паспорт лишь с некоторыми ограничениями.

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Rifat Fattakhov

Внж и есть «вид на жительство». А в тексте «вид на ВНЖ»

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Bacceti Sphodromantis

Это как «соглашение о намерениях»

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Alex Nosov

А гастарбайтеры, это те же граждане, но с некоторыми ограничениями))

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Вадим Д.

Эх, как же мы теперь без японских яхт...

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S.Capusta

Без яхт как-нибудь, а вот без масел и фототехники будет грустно. Т.е они ещё сильнее подорожают.

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Вадим Д.

Это да, ибо братские казахи не дремлют.
Но и без яхт не фонтан, конечно (-:

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Есения Королькова

Главное что бы не импортозаместили)

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Alex Nosov

С маслами и так было туго. Сам до последнего покупал японские, но к концу прошлого года перешел на корейские. Вот когда Корея лавочку прикроет, то придется выбирать между обнинской бодягой и велосипедом.

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Fred Han

А что случилось?

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Donatello Supreme

русафобоф муха укусила коронавирусная мутировавшая

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Слегка Придурковатый

А что, акциз на углекислый газ ещё не ввели? Недоработка.

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Подментованный кот
Япония расширила экспортные ограничения в отношении России и запретила экспорт 164 категорий товаров.

Мудрое решение, особенно на фоне уже более 10 летнего падения ВВП.

Россияне в 2023 году приобрели 1260 квартир в Таиланде, что на 55% больше, чем в 2022-м,

Пхукет - наш!

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Ястржембский
Какие есть проблемы и трудности

Дискредитация, какие ещё проблемы?

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Alex Nosov

Кого в этот раз дискредитируют?

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Наталья Калинина
За первый квартал 2024 года спрос российских ИТ-специалистов на программы получения вида на ВНЖ в Европе вырос на 233%- нужно было тогда в статье указать ,сколько квартир в Москве Россияне купили во Франции ,а не в Тайланде тогда уж)
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Егор Ушаков

Сколько квартир купили! там что адекватные цены на недвижку????

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Вадим

Не видать япошкам остравов еще лет 200 :))

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