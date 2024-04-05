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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 апреля: доллар — 92,3 рубля (на 8 копеек меньше, чем 4 апреля), евро — 100,06 рубля (на 64 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 92,33 рубля, евро — 99,97 рубля.

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Курсы на Forex на 07:52 мск: доллар — 92,36 рубля, евро — 99,9 рубля.

Кто и как адаптируется

Китайский TCL планирует открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. Один из них уточнил, что производитель ищет помещения 100-120 м² в московских ТЦ. По его словам, таких свободных помещений на рынке сейчас мало и какое-то время бренду придется стоять в очереди за ними.

Правкомиссия в марте 2024-го разрешила агрохолдингу «Мираторг» купить производителя семенного картофеля «Балтийские семена», пишет «Коммерсантъ». У «Мираторга» есть совместное предприятие со «Вкусно — и точка» по переработке картофеля, завод мощностью 100 тысяч тонн картофеля фри в год собираются запустить в 2025 году.

Какие есть проблемы и трудности

Япония расширила экспортные ограничения в отношении России и запретила экспорт 164 категорий товаров. Под запретом — моторное масло, стальные трубопроводы, яхты, прогулочные или спортивные суда. Ограничения вступят в силу 17 апреля 2024-го, а с 10 мая Япония запретит импорт непромышленных российских алмазов.

Контекст

Россияне в 2023 году приобрели 1260 квартир в Таиланде, что на 55% больше, чем в 2022-м, подсчитали эксперты компании Tranio со ссылкой на данные тайского Government Housing Bank. В целом за 2023-й инвестиции иностранцев в квартиры в Таиланде выросли на четверть и составили $2,12 млрд, включая $128 млн (+67%) от граждан России.

Компания «Мултон Партнерс», на заводах которой раньше выпускалась в России газировка Coca-Cola и которая сейчас производит напитки под брендом «Добрый», раскрыла расходы на введённый в 2023 году акциз на сладкие напитки. Компания заплатила 3,1 млрд рублей. В целом доходы государства от акциза за 2023 год составили 8,3 млрд рублей. Из них 7,2 млрд рублей — от напитков, которые производились в России, ещё 1,1 млрд рублей — напитки, которые ввозились в страну из-за границы.

За первый квартал 2024 года спрос российских ИТ-специалистов на программы получения ВНЖ в Европе вырос на 233%, следует из данных агентства Garant In, с которыми ознакомился «Коммерсантъ». Самая популярная страна — Франция.

Новости предыдущего дня, 4 апреля — здесь.