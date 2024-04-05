День 772: новые ограничения Японии, производитель соков «Добрый» заплатил 3 млрд рублей акциза на сладкие напитки Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5 апреля: доллар — 92,3 рубля (на 8 копеек меньше, чем 4 апреля), евро — 100,06 рубля (на 64 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Китайский TCL планирует открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. Один из них уточнил, что производитель ищет помещения 100-120 м² в московских ТЦ. По его словам, таких свободных помещений на рынке сейчас мало и какое-то время бренду придется стоять в очереди за ними.
Правкомиссия в марте 2024-го разрешила агрохолдингу «Мираторг» купить производителя семенного картофеля «Балтийские семена», пишет «Коммерсантъ». У «Мираторга» есть совместное предприятие со «Вкусно — и точка» по переработке картофеля, завод мощностью 100 тысяч тонн картофеля фри в год собираются запустить в 2025 году.
Какие есть проблемы и трудности
Япония расширила экспортные ограничения в отношении России и запретила экспорт 164 категорий товаров. Под запретом — моторное масло, стальные трубопроводы, яхты, прогулочные или спортивные суда. Ограничения вступят в силу 17 апреля 2024-го, а с 10 мая Япония запретит импорт непромышленных российских алмазов.
Контекст
Россияне в 2023 году приобрели 1260 квартир в Таиланде, что на 55% больше, чем в 2022-м, подсчитали эксперты компании Tranio со ссылкой на данные тайского Government Housing Bank. В целом за 2023-й инвестиции иностранцев в квартиры в Таиланде выросли на четверть и составили $2,12 млрд, включая $128 млн (+67%) от граждан России.
Компания «Мултон Партнерс», на заводах которой раньше выпускалась в России газировка Coca-Cola и которая сейчас производит напитки под брендом «Добрый», раскрыла расходы на введённый в 2023 году акциз на сладкие напитки. Компания заплатила 3,1 млрд рублей. В целом доходы государства от акциза за 2023 год составили 8,3 млрд рублей. Из них 7,2 млрд рублей — от напитков, которые производились в России, ещё 1,1 млрд рублей — напитки, которые ввозились в страну из-за границы.
За первый квартал 2024 года спрос российских ИТ-специалистов на программы получения ВНЖ в Европе вырос на 233%, следует из данных агентства Garant In, с которыми ознакомился «Коммерсантъ». Самая популярная страна — Франция.
Новости предыдущего дня, 4 апреля — здесь.
Снова неверная формулировка.
Россияне заплатили 3,1 млрд ₽.
В целом доходы государства от акциза за 2023 год составили 8,3 млрд рублей.
Мелочь... не то что "Макфа"
И правда мало.
Мне, казалось, и все говорили, что на стоимости тех же сигарет и алкоголе - половина акциз. Стал жертвой маркетинга и оправдания цены. Лол.
ВНЖ не получат, но хоть видом полюбуются.
Это про выпускников нетологий и брейнсов всех сортов.
Тем кто все ещё думает, что в России налог 13% 😂 вы уже больше чем в штатах налог платите
вида на ВНЖ?)
Внж это тот же паспорт лишь с некоторыми ограничениями.
Внж и есть «вид на жительство». А в тексте «вид на ВНЖ»
Это как «соглашение о намерениях»
А гастарбайтеры, это те же граждане, но с некоторыми ограничениями))
Эх, как же мы теперь без японских яхт...
Без яхт как-нибудь, а вот без масел и фототехники будет грустно. Т.е они ещё сильнее подорожают.
Это да, ибо братские казахи не дремлют.
Но и без яхт не фонтан, конечно (-:
Главное что бы не импортозаместили)
С маслами и так было туго. Сам до последнего покупал японские, но к концу прошлого года перешел на корейские. Вот когда Корея лавочку прикроет, то придется выбирать между обнинской бодягой и велосипедом.
А что случилось?
русафобоф муха укусила коронавирусная мутировавшая
А что, акциз на углекислый газ ещё не ввели? Недоработка.
Мудрое решение, особенно на фоне уже более 10 летнего падения ВВП.Россияне в 2023 году приобрели 1260 квартир в Таиланде, что на 55% больше, чем в 2022-м,
Пхукет - наш!
Дискредитация, какие ещё проблемы?
Кого в этот раз дискредитируют?
Сколько квартир купили! там что адекватные цены на недвижку????
Не видать япошкам остравов еще лет 200 :))