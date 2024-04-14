Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: mountainline.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 27 копеек меньше, чем 12 апреля), евро — 99,72 рубля (на 95 копеек меньше).

{ "osnovaUnitId": 0, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Мосбирже на закрытии 12 апреля: доллар — 93,43 рубля, евро — 99,61 рубля.

Курсы на Forex на 19:09 мск 12 апреля: доллар — 93,05 рубля, евро — 99,05 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство России расширило возможность заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) для российских производителей гибридных транспортных средств, пишет ТАСС.

Контекст

Международная торговля клубникой в 2023 году составила как минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию. Страна стала шестым крупнейшим импортёром ягоды в мире, следует из расчётов «РИА Новости» по данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб других стран. Крупнейшие экспортёры клубники: Испания, Мексика и США.

«Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен. Например, игристые вина винодельни «Ведерниковъ» подорожают на 8%, сидр «Абрау-Дюрсо» — на 15%, узнало РБК. Похожие планы ещё у девяти российских виноделов, говорят источники. Вино дорожает на фоне роста акцизов в три раза с мая 2024 года и увеличения себестоимости производства.

Новости предыдущего дня, 13 апреля — здесь.