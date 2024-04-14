День 781: Россия стала шестым крупнейшим импортёром клубники в 2023 году Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 13-15 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 27 копеек меньше, чем 12 апреля), евро — 99,72 рубля (на 95 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Правительство России расширило возможность заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) для российских производителей гибридных транспортных средств, пишет ТАСС.
Контекст
Международная торговля клубникой в 2023 году составила как минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию. Страна стала шестым крупнейшим импортёром ягоды в мире, следует из расчётов «РИА Новости» по данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб других стран. Крупнейшие экспортёры клубники: Испания, Мексика и США.
«Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен. Например, игристые вина винодельни «Ведерниковъ» подорожают на 8%, сидр «Абрау-Дюрсо» — на 15%, узнало РБК. Похожие планы ещё у девяти российских виноделов, говорят источники. Вино дорожает на фоне роста акцизов в три раза с мая 2024 года и увеличения себестоимости производства.
Новости предыдущего дня, 13 апреля — здесь.
По сути сказать ничего не могу. Поэтому, просто оставлю здесь забавный ролик))
да
А что - совхоз имени Ленина клубникой нас уже не обеспечивает?
а ты ее пробовал оттуда?
Обычная ремонтатная клубника.
"импортёром ягоды" куда? Кто ее покупает за такую цену?
Фигасе, я в Дубае за столько кило беру в супермаркете, а мы в пустыне живем
За рубли, небось? )
Тот, кто берет Абрау Дюрсо. Абрау без клубники - деньги на ветер.
Ну и да, это гуманный ценник :)
Вкус Ставрополя - ну и названице
Может это в зачет с северной кореей?
в том то и дело, что не ясно, кто это покупает, а главное, зачем по такой цене
У нас в соседнем доме филиал фудсити )
ХЗ. Каждое лето ем клубнику. У меня ремонтатная клубника и летом её обычно много.
Не может кг клубники стоить дороже кг мяса
Спрос порождает предложение. Мне зимой и весной клубника неинтересна. Да и есть она у меня (в замороженном виде с того года).
летом появляются по всей мск палаточки, торгующие строго клубникой, отечественной. возле них всегда очередь. Мордвинские продавщицы по закрытию смены даже не крадут ее, а просто выкидывают. Вывода два. У нас солнца нет, растить клубнику и другие лакомые фрукты, кроме репы и хрена, бесполезно. Второе, любит у нас простой народ всякое несьедобное говнецо, очень жаль. Не покупали бы, все бы закрылось через 2 недели.
Чем предлагаете заменить говнецо на прилавках? 80% тупо фальсификат, ибо нужно чем то брюхо населению набить. Ну или как в совке, все прилавки забиты морской капустой и березовым соком. А, еще шоколад спорт нахрен не нужный, потому что 2,35 стоит. И да, там тож пальма была, вопреки утверждениям, что все натуральное. Маргарин основным продуктом был. Не, ну можно и натуральное, только выяснится вдруг, что и вы себе это уже позволить не в состоянии
Что бы ответить на этот вопрос, серьезные дяди в костюмах получают очень много денех. Чтош ты хочешь от меня, муравья? Я не критикую, я канстантирую.
Спрос диктует предложение. Это не только продукты питания, видимо что-то в менталитете, большинство готово мириться с абсолютно любым дном качества, лишь бы на три копейки дешевле.
@Разработка Телеграм-ботов как считаешь, импорт клубники это хорошо или плохо?)
Любим мы клубничку
День пятьсотсорокпять от рождества христово
я тут посчитала
в германии на одного человека 33 клубнички в год 🍓
а в россии 9
а в сша 20
Юль. А можешь то же самое, только про презервативы? Говорят они бьют пятилетний минимум продаж.
ни, я по клубничкам
По презервативам со вкусом клубники хотябы можешь?
Ну вам же почти прямым текстом сказали, что не **ут -)
я слишком тверёзый, чтоб понимать такие тонкие намеки.
Ну все. Опять мои дети будут меньше есть
Сидит на кухне отец алкоголик, выпивает. К нему подходит сын и спрашивает:
— Пап, можно я возьму пустую бутылку, сдам и куплю хлеба. Отец соглашается:
— Ну ладно, иди, сдай. И что бы вы без меня делали!
надеюсь, это как то повлияет на цены
А хорошая идея подвесить так клубнику и бумажку не нужно подкладывать. Попробую на даче такое замутить.
Мне кажется, я понял о какой клубничке идет речь
Опять Путинская аналитика. А теперь немного правды. Япония примерно столько же поставляет :-)
а стоимость 500р за кг