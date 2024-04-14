Деньги
Таня Боброва

День 781: Россия стала шестым крупнейшим импортёром клубники в 2023 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: mountainline.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 27 копеек меньше, чем 12 апреля), евро — 99,72 рубля (на 95 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 12 апреля: доллар — 93,43 рубля, евро — 99,61 рубля.

Курсы на Forex на 19:09 мск 12 апреля: доллар — 93,05 рубля, евро — 99,05 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство России расширило возможность заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) для российских производителей гибридных транспортных средств, пишет ТАСС.

Контекст

Международная торговля клубникой в 2023 году составила как минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию. Страна стала шестым крупнейшим импортёром ягоды в мире, следует из расчётов «РИА Новости» по данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб других стран. Крупнейшие экспортёры клубники: Испания, Мексика и США.

«Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен. Например, игристые вина винодельни «Ведерниковъ» подорожают на 8%, сидр «Абрау-Дюрсо» — на 15%, узнало РБК. Похожие планы ещё у девяти российских виноделов, говорят источники. Вино дорожает на фоне роста акцизов в три раза с мая 2024 года и увеличения себестоимости производства.

Новости предыдущего дня, 13 апреля — здесь.

#новости

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 GOLD

По сути сказать ничего не могу. Поэтому, просто оставлю здесь забавный ролик))

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Согласовано

да

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Sergei Timofeyev

А что - совхоз имени Ленина клубникой нас уже не обеспечивает?

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а ты ее пробовал оттуда?

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Sergei Timofeyev

Обычная ремонтатная клубника.

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Тоже хочу

"импортёром ягоды" куда? Кто ее покупает за такую цену?

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Макс Кроу

Фигасе, я в Дубае за столько кило беру в супермаркете, а мы в пустыне живем

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Sergei Timofeyev

За рубли, небось? )

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Anton

Тот, кто берет Абрау Дюрсо. Абрау без клубники - деньги на ветер.
Ну и да, это гуманный ценник :)

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Тоже хочу

Вкус Ставрополя - ну и названице

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Согласовано

Может это в зачет с северной кореей?

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Тоже хочу

в том то и дело, что не ясно, кто это покупает, а главное, зачем по такой цене

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Sergei Timofeyev

У нас в соседнем доме филиал фудсити )

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Sergei Timofeyev

ХЗ. Каждое лето ем клубнику. У меня ремонтатная клубника и летом её обычно много.

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Тоже хочу

Не может кг клубники стоить дороже кг мяса

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Sergei Timofeyev

Спрос порождает предложение. Мне зимой и весной клубника неинтересна. Да и есть она у меня (в замороженном виде с того года).

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Согласовано

летом появляются по всей мск палаточки, торгующие строго клубникой, отечественной. возле них всегда очередь. Мордвинские продавщицы по закрытию смены даже не крадут ее, а просто выкидывают. Вывода два. У нас солнца нет, растить клубнику и другие лакомые фрукты, кроме репы и хрена, бесполезно. Второе, любит у нас простой народ всякое несьедобное говнецо, очень жаль. Не покупали бы, все бы закрылось через 2 недели.

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ZuDwa

Чем предлагаете заменить говнецо на прилавках? 80% тупо фальсификат, ибо нужно чем то брюхо населению набить. Ну или как в совке, все прилавки забиты морской капустой и березовым соком. А, еще шоколад спорт нахрен не нужный, потому что 2,35 стоит. И да, там тож пальма была, вопреки утверждениям, что все натуральное. Маргарин основным продуктом был. Не, ну можно и натуральное, только выяснится вдруг, что и вы себе это уже позволить не в состоянии

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Согласовано

Что бы ответить на этот вопрос, серьезные дяди в костюмах получают очень много денех. Чтош ты хочешь от меня, муравья? Я не критикую, я канстантирую.

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шатал устоев

Спрос диктует предложение. Это не только продукты питания, видимо что-то в менталитете, большинство готово мириться с абсолютно любым дном качества, лишь бы на три копейки дешевле.

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Укладчик стекловаты

@Разработка Телеграм-ботов как считаешь, импорт клубники это хорошо или плохо?)

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Михаил Бурмистров
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Thomas Sowell book Society

Любим мы клубничку

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Жошы хан

День пятьсотсорокпять от рождества христово

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Юлия Сапсан

я тут посчитала
в германии на одного человека 33 клубнички в год 🍓

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Юлия Сапсан

а в россии 9

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Юлия Сапсан

а в сша 20

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Согласовано

Юль. А можешь то же самое, только про презервативы? Говорят они бьют пятилетний минимум продаж.

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Юлия Сапсан

ни, я по клубничкам

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Согласовано

По презервативам со вкусом клубники хотябы можешь?

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Я сказал свое имя машине

Ну вам же почти прямым текстом сказали, что не **ут -)

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Согласовано

я слишком тверёзый, чтоб понимать такие тонкие намеки.

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Ivan sss
Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен.

Ну все. Опять мои дети будут меньше есть

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Ivan Mart

Сидит на кухне отец алкоголик, выпивает. К нему подходит сын и спрашивает:
— Пап, можно я возьму пустую бутылку, сдам и куплю хлеба. Отец соглашается:
— Ну ладно, иди, сдай. И что бы вы без меня делали!

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Сергей Буров

надеюсь, это как то повлияет на цены

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Тоже хочу

А хорошая идея подвесить так клубнику и бумажку не нужно подкладывать. Попробую на даче такое замутить.

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Тоже хочу

Мне кажется, я понял о какой клубничке идет речь

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Тоже хочу

Опять Путинская аналитика. А теперь немного правды. Япония примерно столько же поставляет :-)

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Rus Lan

а стоимость 500р за кг

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