Деньги
Полина Лааксо

Операционная прибыль Samsung Electronics в первом квартале 2024 года выросла на 932% год к году — до $4,8 млрд Статьи редакции

Показатель увеличился в том числе на фоне спроса на чипы памяти, которые нужны для ИИ-разработок.

  • Южнокорейский производитель полупроводников и электроники сообщил, что за январь-март 2024 года получил 71,9 трлн вон выручки ($52 млрд) — это на 13% больше год к году, пишет AP News со ссылкой на отчётность.
  • Операционная прибыль выросла с 640 млрд вон в первом квартале 2023 года ($465 млн) до 6,6 трлн вон ($4,8 млрд). Полупроводники обеспечили 1,91 трлн вон ($1,38 млрд) от общей суммы. Как отмечает CNN, этот отдел получил квартальную прибыль впервые с третьего квартала 2022 года.
  • Среди двигателей роста: продажи флагманских смартфонов Galaxy S24 с поддержкой ИИ-функций, а также более высокие цены на чипы памяти.
Источник фото: Moneycontrol

#samsung #новости

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5 комментариев
Kristina Baturina

Ого, от кого не ожидала таких показателей, так это от этих ребят!

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Артур Снегов

Необычная статья.

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Вадим Д.

Однако, мощно. Даже, пожалуй, солидно 👍🏻

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Невероятный Блондин

Итого:
Чем дороже стоимость, тем больше прибыли.

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Виктор

Такой хлам выпускают. Айфон лучший

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