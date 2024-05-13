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Деньги
Артур Томилко

День 810: российские операторы восстановили темпы строительства базовых станций до уровня 2021 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:12 мск: доллар — 92,29 рубля, евро — 99,57 рубля.

Курсы на Forex на 07:33 мск: доллар — 92,27 рубля, евро — 99,53 рубля.

Суммарный объём торгов основными валютами с поставкой «сегодня» и «завтра» на Мосбирже по итогам апреля 2023 года составил 6,7 трлн руб. Это на 6% ниже показателя июля 2022-го и минимальный результат с января 2023-го. Эксперты объясняют ситуацию снижением активности частных инвесторов из-за сокращения волатильности рынка.

Кто и как адаптируется

Российский производитель вычислительной техники GS Group начнёт оказывать услуги по выпуску электроники «под ключ», включая разработку дизайна, конструкторской документации и закупку компонентов. Компании ожидают роста спроса на такие услуги на фоне ужесточения требований к госкомпаниям по переходу на отечественное оборудование. Инвестиции в расширение мощностей составят 1,1 млрд рублей за пять лет.

S7 Technics (входит в S7 Group) освоила «наиболее сложный» тип капремонта двигателя CFM56, широко используемого на самолётах Airbus A320 и Boeing 737, рассказали источники «Ъ» в трёх авиакомпаниях. По их словам, S7 планирует оказывать услугу и другим перевозчикам. Всего в России около 800 двигателей CFM56.

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Крупные российские операторы в 2033 году установили 79 тысяч базовых станций, увеличив их общее количество на 7%, до 1,2 млн штук, рассказали в Роскомнадзоре. Компании наладили поставки оборудования из Китая, а также использовали складские запасы, пишут «Ведомости». Таким образом, темпы роста сети вернулись к уровню до начала боевых действий в Украине.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов попросила правительство вернуть в программу льготного лизинга легкий коммерческий транспорт, узнали «Ведомости». Компании откладывали обновление автопарков с 2020 года, сейчас средний возраст легких и среднетоннажных грузовиков достигает 21 года. При этом покупку новых машин осложняет высокая стоимость кредитов и лизинга.

Контекст

Стоимость бизнес-ланчей в крупнейших городах России за год увеличилась на 7,09% и достигла 395 рублей, подсчитали для «Ъ» в «2ГИС». Рестораторы связывают динамику с ростом расходов на продукты, зарплаты, аренду и логистику. Частично сдерживать цены заведениям помогает уменьшение порций.

Новости предыдущего дня, 12 мая — здесь.

#новости

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 Слегка Придурковатый

"Частично сдерживать цены заведениям помогает уменьшение порций"

Шакалов-фринкляторов нужно набутыливать, ящетаю.

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Александр Привалов

Да хер бы с ними, со шринкфляторами, соотношение "цена-объем" можно перед покупкой оценить, а как быть с намеренным ухудшением (удешевлением) качества используемых продуктов?

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Слегка Придурковатый

Кошельком, как ещё. Я вот, например, принципиально не беру пивас в шринкфляторской таре.

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Вадим Д.
Частично сдерживать цены заведениям помогает уменьшение порций

Через какое-то время просто выдадут чек на ~ 400 ₽ и пожелание хорошего дня.

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Po...

Плата за запах...

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Вадим Д.

Воображение поможет. В чеке можно писать: вы могли бы съесть ...

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Фоксик

Сегодня в 19.00 по телевизору будут показывать бутерброд с колбасой

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Вадим Д.

Самое рейтинговое шоу будет (-:

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Александр Привалов

и не всегда аппетитный :/

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Po...

@Российский производитель вычислительной техники GS Group начнёт оказывать услуги по выпуску электроники «под ключ», включая разработку дизайна, конструкторской документации и закупку компонентов.@
Мужской чип кормить пинетки ойфон жить злёный дама электроника работать есть хороший...

@Инвестиции в распиливание составят 1,1 млрд рублей за пять лет.@
Угу...

@Частично сдерживать цены заведениям помогает уменьшение порций.@
Микроскопы и лупы в аренду!

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Вадим Д.

GS Group, видимо, договорился с качественными китайцами о такой услуге. Всё будет жутко кастомное и совсем «отечественное».

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Альвар

В общем все норм сегодня. У первой экономики Европы не может быть проблем

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Юрий Б.

Есть свои трудности, конечно. И пути преодоления. В числах даже что-то удастся не потерять, и даже нарастить. Надо структурно смотреть.

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просто придурковатый

кхе-кхе

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ART

Вот и промышленная революция наступила в стране, намного позже конечно чем в остальном мире строятся заводы. Зато сразу современные, а не паровые станки.)

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Александр Привалов
Рестораторы связывают динамику с ростом расходов на продукты, зарплаты, аренду и логистику

А ещё ростом расходов на налоги и страховые взносы, лицензии, мед. осмотры, поставщиков, рекламу, ремонт техники, онлайн-кассы и честные знаки, банковское обслуживание, жкх, охрану ... короче, аналитики связывают это с ростом цен на ВСЁ.

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