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Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:12 мск: доллар — 92,29 рубля, евро — 99,57 рубля.

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Курсы на Forex на 07:33 мск: доллар — 92,27 рубля, евро — 99,53 рубля.

Суммарный объём торгов основными валютами с поставкой «сегодня» и «завтра» на Мосбирже по итогам апреля 2023 года составил 6,7 трлн руб. Это на 6% ниже показателя июля 2022-го и минимальный результат с января 2023-го. Эксперты объясняют ситуацию снижением активности частных инвесторов из-за сокращения волатильности рынка.

Кто и как адаптируется

Российский производитель вычислительной техники GS Group начнёт оказывать услуги по выпуску электроники «под ключ», включая разработку дизайна, конструкторской документации и закупку компонентов. Компании ожидают роста спроса на такие услуги на фоне ужесточения требований к госкомпаниям по переходу на отечественное оборудование. Инвестиции в расширение мощностей составят 1,1 млрд рублей за пять лет.

S7 Technics (входит в S7 Group) освоила «наиболее сложный» тип капремонта двигателя CFM56, широко используемого на самолётах Airbus A320 и Boeing 737, рассказали источники «Ъ» в трёх авиакомпаниях. По их словам, S7 планирует оказывать услугу и другим перевозчикам. Всего в России около 800 двигателей CFM56.

Крупные российские операторы в 2033 году установили 79 тысяч базовых станций, увеличив их общее количество на 7%, до 1,2 млн штук, рассказали в Роскомнадзоре. Компании наладили поставки оборудования из Китая, а также использовали складские запасы, пишут «Ведомости». Таким образом, темпы роста сети вернулись к уровню до начала боевых действий в Украине.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов попросила правительство вернуть в программу льготного лизинга легкий коммерческий транспорт, узнали «Ведомости». Компании откладывали обновление автопарков с 2020 года, сейчас средний возраст легких и среднетоннажных грузовиков достигает 21 года. При этом покупку новых машин осложняет высокая стоимость кредитов и лизинга.

Контекст

Стоимость бизнес-ланчей в крупнейших городах России за год увеличилась на 7,09% и достигла 395 рублей, подсчитали для «Ъ» в «2ГИС». Рестораторы связывают динамику с ростом расходов на продукты, зарплаты, аренду и логистику. Частично сдерживать цены заведениям помогает уменьшение порций.

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