ЦБ предложил ввести тест для покупки неквалифицированными инвесторами бумаг компаний с неполным раскрытием информации Статьи редакции
А эти компании выделят в отдельный котировальный список.
- Банк России предложил «обособить» бумаги компаний, которые раскрывают информацию о себе ниже определённого минимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «Российский фондовый рынок — 2024». Их выделят в отдельный котировальный список, а неквалифицированным инвесторам запретят покупать эти бумаги без прохождения теста.
- По словам Набиуллиной, некоторые компании под прикрытием реальных рисков раскрывают меньше информации, в том числе данные, без которых инвесторам сложно понять, во что они вкладываются. Выделение в отдельный список «уменьшит мотивацию» эти данные скрывать.
- Проект нормативного акта и поправки в закон о рынке ценных бумаг ЦБ обещает опубликовать в «ближайшее время». Каким будет минимум раскрытия и какие данные в него войдут — пока неизвестно. Набиуллина отметила, что это должна быть информация, «которая защищает инвесторов, их права от того, чтобы они инвестировали непонятно во что — только в название компании или в её прошлые успехи».
- Кроме того, во время выступления Набиуллина предложила увеличить штрафы за манипулирование на фондовом рынке и рассмотреть возможность ввести минимальный порог free-float (доля акций в свободном обращении — vc.ru) для компаний, проводящих IPO.
- В ответ на предложение ЦБ глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов предложил выделять в отдельный список компании, которые «не учитывают интересы миноритаритарных инвесторов».
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Внимание, знатоки: что в чёрном ящике?инвесторам сложно понять, во что они вкладываются
Вкладываются инвесторы в РФ нынче в безнадёгу.
Почему в безнадегу? До 2022 года России являлась мировым финансовым донором (в том смысле, что из нее утекало денег больше, чем возвращалось). По сути страна спонсировала чужие экономики. Сейчас денег утекать стало меньше и часть денег вкладывается в свою же экономику. Теперь будут вкладываться не в Apple, а в Озон. И это хорошо.
Не сразу прочитал правильно. Думал опять как в начале 90-х, вместо денег людям предложили....
А вот это правильное решение, но я бы вообще убрал подобные компании с листинга как это делается на нормальных биржах