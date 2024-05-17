Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Об этой сделке объявили в начале 2024 года.

В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Ещё 3,7% новой головной компании уже принадлежит ООО «Яндекс.Технологии», «дочке» МКПАО, — это нужно для будущей мотивационной программы для сотрудников.