Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по разделу — МКПАО «Яндекс» стало новой головной компанией Статьи редакции
А нидерландская компания перестала быть основным акционером.
Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Об этой сделке объявили в начале 2024 года.
- Новой головной компанией группы стало МКПАО «Яндекс», которая уже получила листинг на Мосбирже, а её основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый».
В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Ещё 3,7% новой головной компании уже принадлежит ООО «Яндекс.Технологии», «дочке» МКПАО, — это нужно для будущей мотивационной программы для сотрудников.
- Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс», полностью из состава владельцев компании она выйдет после закрытия сделки. На её втором этапе продадут оставшуюся долю — около 28%. Окончательно сделку закроют в июле 2024-го, а до 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».
- В консорциум инвесторов, который выкупит российский «Яндекса» у Yandex N.V., вошли топ-менеджеры компании, структуры основателя фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса и «Лукойла».
- В сделку вошли все бизнесы «Яндекса» кроме зарубежных стартапов Nebius (облачные технологии), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центра в Финляндии. У Yandex N.V. будут ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.
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Ладно
У головной компании теперь появился шанс начать делать что-то полезное. А не вот это вот все, что делал их российский бизнес.
До национализации 3... 2...
https://youtu.be/1qw-uEYp_JQ?si=4vMB4QaHu-EKhcIr
Как Российский народный/православный Яндекс, стал Yandex N.V?
Как так получилось? Где просмотрели?