СК завёл уголовное дело о манипулировании акциями «СПБ Биржи» после банкротного иска площадки в ноябре 2023 года — РБК

На фоне информации о заявлении о банкротстве акции биржи падали на 35%.Главное следственное управление Следственного комитета России завело уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи», рассказали источники РБК. Биржа подтвердила факт возбуждения уголовного дела, но от других комментариев отказалась из-за тайны следствия.Поводом стала ситуация с подложным заявлением о банкротстве биржи в ноябре 2023 года, после которого акции площадки в моменте упали на 35%. Сама «СПБ Биржа» говорила, что не подавала документы. В феврале 2024-го ЦБ заключил, что направление заявления якобы от имени биржи в суд — это «умышленные действия, повлиявшие на ход торгов».Все материалы проверки ЦБ предоставил правоохранительным органам. Глава «СПБ Биржи» Евгений Сердюков также рассказал, что площадка подала заявление в правоохранительные органы. Компания собирала обращения пострадавших инвесторов и обещала им бесплатную юридическую поддержку.По словам источника РБК, дело завели в конце мая 2024 года по ч.2 ст.185.3 УК (манипулирование рынком). Когда цена акций биржи резко изменилась на фоне новостей, неустановленные лица могли получить излишний доход за счёт колебаний цены, а инвесторы — потерять деньги, объяснил он.По данным РБК, идёт предварительное расследование — о наличии конкретного подозреваемого или круга подозреваемых неизвестно. Также до конца не определены круг пострадавших и окончательная сумма ущерба.По словам источника, пострадавшие по делу — розничные и институциональные инвесторы. «По состоянию на сейчас», предварительно ущерб оценивается в сумму более 15 млн рублей, добавил собеседник: «У самой площадки возникли репутационные риски, материальный ущерб рассчитывается».#новости #спббиржа
Чтож ход делу дан, уже посмотрим как дальше события будут развиваться
Ну как и всегда наверное...НИКАК...
Специально зарегался, чтобы спросить...А что разве девиз "покупай и продавай на фоне слухов" - это не девиз любой биржи, какие могут быть претензии тогда.
Торговля акциями такая чувствительная область, более уязвимыми являются разве что "чувства верующих".
Все подряд вызывает изменение цены и можно признать манипуляцией. Твит Маска — манипуляция. Заявление о банкротстве от ноунемов — манипуляция. X сказал Y — манипуляция.
У меня сосед пенсионер МВД когда чай пьём хвастается -
"у меня пенсия 37 тысяч!"
я ему говорю - ты когда на пенсию вышел, пенсия была 1500 $,
а сейчас у тебя пенсия стала 400$
Это манипуляция или нет?