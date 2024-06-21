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Таня Боброва
Деньги

Правительство смягчило требование об обязательной продаже части валютной выручки: снизило порог с 80% до 60%

Решение приняли с «учётом стабилизации курса национальной валюты».

  • Крупнейшие российские экспортёры должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь порог снизили до 60%, сообщил кабмин.
  • «Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — отметили в правительстве.
  • Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами в октябре 2023 года. Требование касается нескольких групп компаний топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства. Список закрытый.
  • В январе 2024-го тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что мера «показала свою эффективность и помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке». В ЦБ говорили, что её «влияние на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки».
  • После попадания Мосбиржи под санкции США площадка остановила торги долларом и евро. ЦБ для определения курсов использует теперь отчётность банков и данные платформ внебиржевых торгов. Официальный курс доллара на 21 июня — 85,42 рубля, евро — 91,45 рубля.
  • Требование о продаже части валютной выручки действует до 30 апреля 2025 года. В конце мая 2024-го премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правкомиссия сможет выдавать экспортёрам разрешение не продавать валютную выручку по внешнеторговым контрактам, если они больше чем на 50% оплачены рублями. Рубли нужно зачислять на счета в российских банках.

#новости

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28 комментариев
Griby Lenina
7
1
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Д. Т.

Это он рубль поднимает?

9
1
1
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Запопу Кусь

Больше похоже на то как Запад пытается нас наказать 25-м пакетом санкций. 💁‍♀️

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Джейкоб Петрович

Ого, от зиги у мужика аж кровь из носа пошла

1
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Бинарный Ёж

Почему сзади не показывают?

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местный житель

30 за доллар не вижу. Где стабилизация?

3
1
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Укладчик стекловаты

В телевизоре

12
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