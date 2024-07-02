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Артур Томилко
Деньги

Число клиентов Revolut в 2023 году увеличилось на 12 млн, выручка сервиса выросла на 95%, до $2,2 млрд

Компания своевременно представила годовой отчёт и рассчитывает в скором времени получить банковскую лицензию Великобритании.

  • Фитнтех-стартап Revolut опубликовал финансовые результаты за 2023 год. Компания смогла подготовить документы в положенный срок — в предыдущие годы у неё возникали сложности со своевременной подачей отчётности.
  • По итогам года число пользователей Revolut увеличилось на 12 млн, до 38 млн человек. Выручка стартапа выросла на 95% год к году и составила $2,2 млрд, а чистая прибыль до вычета налогов достигла $545 млн.
  • В интервью CNBC сооснователь и глава Revolut Николай Сторонский рассказал, что компания рассчитывает в скором времени получить банковскую лицензию в Великобритании, которой добивается с 2021 года. До этого у регуляторов возникали вопросы в том числе к корпоративной структуре Revolut и российским корням основателя.
  • По словам Сторонского, компания устранила большинство препятствий на пути к получению банковской лицензии, но большое число клиентов «требует дополнительного времени» на проверку регуляторами.
  • В октябре 2022 года Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Он живёт в Великобритании с 2004 года. Его отец — гендиректора АО «Газпром промгаз» Николай Сторонского находится под санкциями Украины.

#новости #revolut

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1 комментарий
Вадим Д.

@Артур Томилко Артур, чатов нет, поэтому багфикс здесь оставлю:
Выручка стартапа вросла на 95% год к году

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