Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса»

Новой головной компанией стала МКПАО «Яндекс».Дополнено в 13:15 мск. Аркадий Волож вернётся на должность гендиректора Yandex N.V., рассказали осведомлённые источники Bloomberg.Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы, сообщила МКПАО «Яндекс».До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». При одобрении акционеров новым названием может стать Nebius Group, пишет «Интерфакс».МКПАО стала новой головной компанией «Яндекса», её основной владелец — ЗПИФ «Консорциум.Первый». На 24 июля 2024 года запланировано начало торгов акциями компании на Мосбирже под тикером YDEX.Источник: «Яндекс»«Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации в феврале 2024 года: Yandex N.V. продаёт российский бизнес консорциуму инвесторов за 475 млрд рублей с учётом обязательной скидки. Право управлять компанией и принимать ключевые решения сохранит команда менеджеров «Яндекса».В сделку вошли все бизнесы «Яндекса» кроме зарубежных стартапов Nebius (облачные технологии), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центра в Финляндии. У Yandex N.V. будут ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.Доли инвесторов в «Консорциум.Первый» такие: 35% — у структуры FMP, куда войдут менеджеры «Яндекса», 25% — у Infinity Management основателя Leta Capital VC Александра Чачавы, по 15% — у «Аргонавт» группы «Лукойл» и IT.Elaboration главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса. Ещё 10% — у Meridian-Servis предпринимателя Александра Рязанова.#новости #яндекс
Осталось передать яндекс в VK group и забыть про эту помоечку.
Они перебанят все западные аналоги и выбора людям не оставят.......Будут доступны только скрепные Вк, яндекс, рутуб, госуслуги и налоговый кабинет. После этого можно будет смело резать кабель и делать Чебурнет. И утопия володи воплотится в жизнь. Гойда !
это прикол такой все оскорблять?) есть е откровенно хорошие сервисы у Яндекса ,некоторые заменили ушедшие сервисы
475 млрд раз! 475 млрд два! 475 млрд три! Продано!
Скоро санкции прилетят значит.
с учётом обязательной скидки.Отжали, красиво)
хм... Nebius Group, такое себе, далеко не уникальное название