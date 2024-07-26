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Евгения Евсеева
Деньги

Некоторые банки из Китая начали отказываться принимать юани из России — «Ведомости»

Они стали делить валюту на «чистую» и «грязную» — например, купленную на попавшей под санкции Мосбирже.

  • Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АО «Первая группа», члена генсовета «Деловой России» Алексея Порошина.
  • По его словам, некоторые банки начали «негласно» делить юань на «чистый» и «грязный» — то есть связанный с Россией. Ещё один член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев рассказал о случае, когда китайский банк заявил, что не желает принимать юани, купленные на Мосбирже, что попала под санкции США.
  • Но «грязным» может считаться любой юань с «российским следом». Например, банки могут отказаться от операции, если есть подозрения, что валюту использовали в сделке с российскими юрлицами или физлицами, говорит управляющий партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.
  • Узнать, где именно купили юань, китайские банки не могут, поэтому «сторонятся» валюты, которая приходит из российских банков или тех, что по документам связаны с Россией. Среди способов проверки — изучение истории транзакций. Возможно, в будущем начнут запрашивать у импортёров доказательства покупки юаня на площадках, не попавших под санкции, допустила партнёр юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова.
  • Вопрос «что делать импортёрам» — «сложный», говорит Порошин. Среди вариантов — закупать «чистый» юань, но он стал стоить дороже. Черешнев предполагает, что можно платить по системе иранской хавалы — то есть одна сторона переводит деньги в одной валюте посреднику, а тот переводит деньги в другой валюте второй стороне.
  • О том, что китайские госбанки начали ужесточать проверки россиян и тех, кто ведёт бизнес в России, ещё в начале 2024 года рассказывали источники Bloomberg. По данным Reuters, из-за угрозы санкций китайские банки опасаются работать с компаниями из России.
  • Последние же вынуждены обращаться в единственный банк с отделением в Китае — ВТБ (его филиал в Шанхае находится под санкциями США). Это приводит к задержкам платежей до полугода. О планах открыть филиалы в стране говорили «Сбер», «Альфа-банк» и «Газпромбанк».
  • В июне Reuters рассказало об обходной схеме для банковских платежей между Россией и Китаем. По данным агентства, в приграничных районах появились специально уполномоченные банки, которые позволяют российским компаниям открывать нерезидентские счета (NRA) в китайских финорганизациях.

#новости

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Макс Фактор

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Gedevan

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Ale K

Очередной удар в псину

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уже давно бьют не в спину

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