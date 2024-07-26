Некоторые банки из Китая начали отказываться принимать юани из России — «Ведомости»

Они стали делить валюту на «чистую» и «грязную» — например, купленную на попавшей под санкции Мосбирже.Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АО «Первая группа», члена генсовета «Деловой России» Алексея Порошина.По его словам, некоторые банки начали «негласно» делить юань на «чистый» и «грязный» — то есть связанный с Россией. Ещё один член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев рассказал о случае, когда китайский банк заявил, что не желает принимать юани, купленные на Мосбирже, что попала под санкции США.Но «грязным» может считаться любой юань с «российским следом». Например, банки могут отказаться от операции, если есть подозрения, что валюту использовали в сделке с российскими юрлицами или физлицами, говорит управляющий партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.Узнать, где именно купили юань, китайские банки не могут, поэтому «сторонятся» валюты, которая приходит из российских банков или тех, что по документам связаны с Россией. Среди способов проверки — изучение истории транзакций. Возможно, в будущем начнут запрашивать у импортёров доказательства покупки юаня на площадках, не попавших под санкции, допустила партнёр юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова.Вопрос «что делать импортёрам» — «сложный», говорит Порошин. Среди вариантов — закупать «чистый» юань, но он стал стоить дороже. Черешнев предполагает, что можно платить по системе иранской хавалы — то есть одна сторона переводит деньги в одной валюте посреднику, а тот переводит деньги в другой валюте второй стороне.О том, что китайские госбанки начали ужесточать проверки россиян и тех, кто ведёт бизнес в России, ещё в начале 2024 года рассказывали источники Bloomberg. По данным Reuters, из-за угрозы санкций китайские банки опасаются работать с компаниями из России.Последние же вынуждены обращаться в единственный банк с отделением в Китае — ВТБ (его филиал в Шанхае находится под санкциями США). Это приводит к задержкам платежей до полугода. О планах открыть филиалы в стране говорили «Сбер», «Альфа-банк» и «Газпромбанк».В июне Reuters рассказало об обходной схеме для банковских платежей между Россией и Китаем. По данным агентства, в приграничных районах появились специально уполномоченные банки, которые позволяют российским компаниям открывать нерезидентские счета (NRA) в китайских финорганизациях.#новости
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