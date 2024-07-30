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Таня Боброва
Деньги

Raiffeisen Bank International допустил продажу только 60% бизнеса в России

Возможная сделка требует согласования пяти регуляторов, и у всех «разные взгляды».

  • Австрийский Raiffeisen Bank International допускает «высокую вероятность» продажи около 60% своего российского подразделения, сказал на звонке с аналитиками гендиректор группы Йоханн Штробль. Об этом пишет Frank Media.
В настоящее время мы предполагаем, что с наибольшей вероятностью мы сможем продать около 60%. Таким образом, нам придётся сохранить 40%.
Йоханн Штробль (цитата по РБК)
  • По его словам, для сделки группе нужно получить одобрение пяти институтов: ЦБ и правительства России, Европейского центрального банка (ЕЦБ), австрийского банковского регулятора (Financial Market Authority, FMA) и Минфина США. У всех них «разные взгляды на ситуацию», добавил Штробль.
Мы хотим, чтобы транзакция прошла гладко, максимально снизить риски между потенциальным подписанием и закрытием. Идея состоит в том, чтобы получить неформальное одобрение всех этих учреждений, которые я упомянул. И у них, конечно, разные взгляды [на сделку]. Первый этап — ознакомление с условиями договора купли-продажи и потенциальными именами клиентов.
Йоханн Штробль (цитата по РБК)
  • Как пишет РБК, основное препятствие — получение согласия сразу от всех пяти инстанций. Кроме того, в RBI хотят быть уверены, что после появления нового акционера российский «Райффайзенбанк» не попадёт под санкции.
После того, как нам придётся сохранить 40% (сейчас это основное предположение), нам необходимо понимание, что банк впоследствии не будет подвергнут санкциям или, скажем, что такая вероятность будет очень мала, учитывая, что контрольный пакет перейдёт российскому акционеру.
Йоханн Штробль (цитата по РБК)
  • Австрийская RBI говорит об уходе из России с 2022 года, однако процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.
  • В феврале 2023 года Минфин США начал проверку компании из-за связей с Россией. В марте Reuters сообщило, что ЕЦБ потребовал от неё уйти из страны. После этого RBI определилась с планом: активы продадут или выведут из группы. Но позже RBI сообщила, что не успеет покинуть страну в 2023 году.
  • В России банк перестал открывать новые накопительные счета, начислять по ним проценты и проводить исходящие платежи в долларах США. Ещё объявил, что сократит выдачу кредитов, чтобы выполнить предписание ЕЦБ.

#новости #райффайзенбанк #rbi

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8 комментариев
Запопу Кусь

нам придется сохранить 40%

Ну а вы подарите мне 🤗😊💕

Мне придётся принять ваши 40% 😸✌

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Sergey Zhukov

Нет уж, продавайте всё!

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Владимир Мананников

Ну Райффайзен хотя бы старается в отличии от других банков ! Остальные банки проспали кучу времени и работают только внутри страны , оплатить ничего нельзя , Apple Pay - не работает , транзакции не работают , вообщем перестают быть нужны вовсе

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ondefeat

А что случилось?

Ну вы серьезно считаете что тут дело в «старании» других банков? То, то райф делает все чтобы не лишиться части что приносит ему большую часть прибыли - логично, но вот что удастся усидеть на двух стульях - далеко не факт.

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Вадим Д.

Правильно, 60% продадут, 4з% отдадут.

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Forden

Хитрые австрийцы, уважаю людей бизнеса

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Руслан Астафьев

Зады порвутся на все стулья в комнате сесть...

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