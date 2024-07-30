Raiffeisen Bank International допустил продажу только 60% бизнеса в России

Мы хотим, чтобы транзакция прошла гладко, максимально снизить риски между потенциальным подписанием и закрытием. Идея состоит в том, чтобы получить неформальное одобрение всех этих учреждений, которые я упомянул. И у них, конечно, разные взгляды [на сделку]. Первый этап — ознакомление с условиями договора купли-продажи и потенциальными именами клиентов.

Йоханн Штробль (цитата по РБК)