Raiffeisen Bank International допустил продажу только 60% бизнеса в России

После того, как нам придётся сохранить 40% (сейчас это основное предположение), нам необходимо понимание, что банк впоследствии не будет подвергнут санкциям или, скажем, что такая вероятность будет очень мала, учитывая, что контрольный пакет перейдёт российскому акционеру.
Йоханн Штробль (цитата по РБК)
нам придется сохранить 40%
Ну а вы подарите мне 🤗😊💕
Мне придётся принять ваши 40% 😸✌
Нет уж, продавайте всё!
Ну Райффайзен хотя бы старается в отличии от других банков ! Остальные банки проспали кучу времени и работают только внутри страны , оплатить ничего нельзя , Apple Pay - не работает , транзакции не работают , вообщем перестают быть нужны вовсе
А что случилось?
Ну вы серьезно считаете что тут дело в «старании» других банков? То, то райф делает все чтобы не лишиться части что приносит ему большую часть прибыли - логично, но вот что удастся усидеть на двух стульях - далеко не факт.
Правильно, 60% продадут, 4з% отдадут.
Хитрые австрийцы, уважаю людей бизнеса
Зады порвутся на все стулья в комнате сесть...