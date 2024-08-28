Freedom Bank в Казахстане приостановил переводы через «Золотую корону»

Банк уточняет информацию, чтобы принять решение «о дальнейших шагах».Freedom Bank приостановил переводы через платёжную систему «Золотая корона», пишет Forbes Kazakhstan со ссылкой на компанию. В банке уточнили, что ожидают «дополнительную информацию от партнёра в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах».В пресс-службах банка «Центркредит», Bereke Bank, «Евразийском банке», Bank RBK и «Нурбанке» рассказали изданию, что продолжают работать с «Золотой короной» штатно, но «следят за развитием ситуации».В HalykBank «проводят мониторинг санкций», но на вопрос о работе с платёжной системой не ответили. В Forte Bank и Jusan Bank не дали комментариев, в Altyn Bank не ответили на запрос.26 августа 2024 года Frank Media писало, что в Android-приложении «Центркредит» исчезла функция перевода денег через «Золотую корону». В банке позже уточнили, что все функции доступны, а компания «изучает обновлённый санкционный список на предмет внесения изменений в свои процессы и сервисы».В конце августа некоторые клиенты крупных грузинских банков также столкнулись с проблемами с переводами через «Золотую корону». Позже Ассоциация банков Грузии сообщила, что грузинские банки восстановили работу с платёжной системой.23 августа Минфин США ввёл санкции против «Центра финансовых решений». Это разработчик мобильного приложения «Золотой короны», писало Frank Media.#новости #золотаякорона
Теория заговора №2: вадим д и запопу кусь это семья комментаторов и скоро у них родится комментаторёнок 🥰🥰🥰🥰 (возможно будет веганом)
Дебила забыл
За попу раньше на сайте игромания сидел до их редизайна, там был очень известен под ником Похератор
Я почему-то думал что Запопу - это Таня Боброва когда забу... не выспалась
Скажи мне кто лет 10 назад, что всерьез буду раздумывать над гражданством Киргизии - рассмеялся бы…
Я в 2014 хотел получить гражданство Кипра, а сейчас жизнь вырулила так, что уже и Киргизское неплохое)
Казахстан вассал Китая, учитывая аналогичные шаги других "партнеров" поднебесной, Си таки решил начать принуждать нас к миру...