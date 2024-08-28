Freedom Bank в Казахстане приостановил переводы через «Золотую корону»

В пресс-службах банка «Центркредит», Bereke Bank, «Евразийском банке», Bank RBK и «Нурбанке» рассказали изданию, что продолжают работать с «Золотой короной» штатно, но «следят за развитием ситуации».

В HalykBank «проводят мониторинг санкций», но на вопрос о работе с платёжной системой не ответили. В Forte Bank и Jusan Bank не дали комментариев, в Altyn Bank не ответили на запрос.