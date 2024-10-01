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Таня Боброва
Деньги

«Юникредит банк» прекратит начислять проценты по накопительному счёту с ноября 2024 года

Вероятно, банк сокращает бизнес в России по предписанию европейского ЦБ.

  • С 1 ноября 2024 года «Юникредит банк» прекратит начислять проценты по текущему счёту «Клик». Это единственный накопительный счёт у кредитной организации, обратило внимание Frank Media.
  • Проценты, начисленные до 31 октября 2024 года включительно, банк выплатит согласно действующим ставкам.
  • В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) планирует потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в России. Банк в ответ подал иск к регулятору, усомнившись, что у него есть право выдвигать такие требования.
  • В июле «Ведомости» со ссылкой на презентацию группы писали, что «Юникредит банк» намерен до конца 2024 года «существенно сократить» свой бизнес в стране. В частности, снизить объёмы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей.
  • С аналогичным предписанием ЕЦБ столкнулся «Райффайзенбанк»: в частности, компания обещала сократить выдачу кредитов, прекратила начислять проценты по накопительным счетам и перестала открывать новые.
  • Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка») говорит об уходе из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без спецразрешения. Глава UniCredit Андреа Орчел летом 2024-го говорил FT, что банк вряд ли сможет уйти с российского рынка при «нынешних условиях».

#новости #unicredit

44
16
16 комментариев
Sergey Folps

Прекратила начислять проценты по вкладам, но не прекратила собирать проценты по кредитам, красивый уход👍!

5
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Бинарный Ёж

Райффазен уходит, но маркетинговые рассылки с призывом пользоваться новыми продуктами зачем-то продолжает слать:

1
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Дрюс Уилис

Там только короткие деньги, для поддержания операционки.
Не вкладов не ипотек, даже накопительных счетов давно нет.

1
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Андрей Комягин

Он уходит как Sunlight)) каждый раз как в последний раз

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Melissa Mata

На всякий случай. На всякий случай. Вдруг ещё придётся остаться. Значит, надо заранее подсуетиться и обеспечить себя клиентами.

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Nordic Michelle

Лично мне уже без разницы уходит или нет , один из сервисов денежных переводов отрубили и даже в свифте нет смысла ,что там эти вклады

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Вадим Д.

Хи, отечественные банки ещё не взяли на вооружение?
Не вклад, а хранение. И копеечку свою за услугу брать (-:
А то ведь, бедолаги, последний без соли доедают.

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