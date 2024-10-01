«Юникредит банк» прекратит начислять проценты по накопительному счёту с ноября 2024 года

Вероятно, банк сокращает бизнес в России по предписанию европейского ЦБ.С 1 ноября 2024 года «Юникредит банк» прекратит начислять проценты по текущему счёту «Клик». Это единственный накопительный счёт у кредитной организации, обратило внимание Frank Media.Проценты, начисленные до 31 октября 2024 года включительно, банк выплатит согласно действующим ставкам.В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) планирует потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в России. Банк в ответ подал иск к регулятору, усомнившись, что у него есть право выдвигать такие требования.В июле «Ведомости» со ссылкой на презентацию группы писали, что «Юникредит банк» намерен до конца 2024 года «существенно сократить» свой бизнес в стране. В частности, снизить объёмы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей.С аналогичным предписанием ЕЦБ столкнулся «Райффайзенбанк»: в частности, компания обещала сократить выдачу кредитов, прекратила начислять проценты по накопительным счетам и перестала открывать новые.Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка») говорит об уходе из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без спецразрешения. Глава UniCredit Андреа Орчел летом 2024-го говорил FT, что банк вряд ли сможет уйти с российского рынка при «нынешних условиях».#новости #unicredit
Прекратила начислять проценты по вкладам, но не прекратила собирать проценты по кредитам, красивый уход👍!
Райффазен уходит, но маркетинговые рассылки с призывом пользоваться новыми продуктами зачем-то продолжает слать:
Там только короткие деньги, для поддержания операционки.
Не вкладов не ипотек, даже накопительных счетов давно нет.
Он уходит как Sunlight)) каждый раз как в последний раз
На всякий случай. На всякий случай. Вдруг ещё придётся остаться. Значит, надо заранее подсуетиться и обеспечить себя клиентами.
Лично мне уже без разницы уходит или нет , один из сервисов денежных переводов отрубили и даже в свифте нет смысла ,что там эти вклады
Хи, отечественные банки ещё не взяли на вооружение?
Не вклад, а хранение. И копеечку свою за услугу брать (-:
А то ведь, бедолаги, последний без соли доедают.