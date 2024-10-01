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Таня Боброва
Деньги

«Сбер» приостановил приём заявок на ИТ-ипотеку

«В связи с исчерпанием лимитов».

  • По программе «Ипотека для ИТ» приём заявок завершён, говорится на сайте «Домклик». Внимание на это обратило Frank Media.
  • В службе поддержки банка сообщили изданию, что компания приостановила как приём заявок, так и запись на сделку. Оператор пояснил, что решение принято «в связи с исчерпанием лимитов». В пресс-службе подтвердили информацию.
  • Банк возобновит приём заявок в случае выделения нового лимита. «По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объёме», — добавили в «Сбере».
  • В июне 2024 года «Сбер» уже приостанавливал выдачу ипотеки по программе для ИТ-специалистов в «связи с окончанием выделенного лимита», но приём заявок не останавливал. В августе банк снова начал выдавать такие кредиты.
  • В конце июля правительство России продлило ИТ-ипотеку до 2030 года, исключив из неё Москву и Санкт-Петербург.
  • В Минцифры объясняли, что причин для изменений несколько. В частности, высокая нагрузка на бюджет и неравномерное распределение средств — большинство шло на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где у ИТ-специалистов «довольно высокие зарплаты». Кроме того, власти хотят сфокусироваться на регионах — чтобы айтишники оставались в них, а не уезжали.

#новости

11
111
111 комментарий
Севернее Северной Кореи

Это релокантов из Abbyy испугались?

13
2
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Alex

Релоканты наконец-то найдут нормальную работу, а не за рубежом на рф дальше работать)

1
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Бинарный Ёж

Теперь вновь очередь за забором — и за дошик работать большая честь.

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dru dru

Кто нибудь скажите зачем ее брать. Муж и жена за 2 года накопить в состоянии

7
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Alexey Remizov

Квартира 50 метров стоит сейчас в Москве 15 млн. Делим на 2 взрослых получаем 7.5 млн. Делим на 24 месяца получаем 312.500 в месяц. Только на "отложить на квартиру". С каждого. Каждый месяц.

А ещё им надо есть, жить, одеваться, и т.п. уточните пожалуйста, кем у вас они работают? Сколько лет, сколько стаж..

8
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Дмитрий Зима

Если они оба депутаты или тому подобные то наверное да

3
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Следствие вели

Выгоднее, платить ипотеку, а деньги в банк/инвестиции

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