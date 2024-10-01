«Сбер» приостановил приём заявок на ИТ-ипотеку

«В связи с исчерпанием лимитов».По программе «Ипотека для ИТ» приём заявок завершён, говорится на сайте «Домклик». Внимание на это обратило Frank Media.В службе поддержки банка сообщили изданию, что компания приостановила как приём заявок, так и запись на сделку. Оператор пояснил, что решение принято «в связи с исчерпанием лимитов». В пресс-службе подтвердили информацию.Банк возобновит приём заявок в случае выделения нового лимита. «По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объёме», — добавили в «Сбере».В июне 2024 года «Сбер» уже приостанавливал выдачу ипотеки по программе для ИТ-специалистов в «связи с окончанием выделенного лимита», но приём заявок не останавливал. В августе банк снова начал выдавать такие кредиты.В конце июля правительство России продлило ИТ-ипотеку до 2030 года, исключив из неё Москву и Санкт-Петербург.В Минцифры объясняли, что причин для изменений несколько. В частности, высокая нагрузка на бюджет и неравномерное распределение средств — большинство шло на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где у ИТ-специалистов «довольно высокие зарплаты». Кроме того, власти хотят сфокусироваться на регионах — чтобы айтишники оставались в них, а не уезжали.#новости
Это релокантов из Abbyy испугались?
Релоканты наконец-то найдут нормальную работу, а не за рубежом на рф дальше работать)
Теперь вновь очередь за забором — и за дошик работать большая честь.
Кто нибудь скажите зачем ее брать. Муж и жена за 2 года накопить в состоянии
Квартира 50 метров стоит сейчас в Москве 15 млн. Делим на 2 взрослых получаем 7.5 млн. Делим на 24 месяца получаем 312.500 в месяц. Только на "отложить на квартиру". С каждого. Каждый месяц.
А ещё им надо есть, жить, одеваться, и т.п. уточните пожалуйста, кем у вас они работают? Сколько лет, сколько стаж..
Если они оба депутаты или тому подобные то наверное да
Выгоднее, платить ипотеку, а деньги в банк/инвестиции