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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ обязал крупные банки в течение двух часов вносить реквизиты мошенников в свои системы борьбы с ними

И в течение суток отвечать регулятору на запросы о возможных мошеннических операциях.

  • С 22 октября 2024 года в течение двух часов вносить в свои базы данных сведения о мошенниках, которые поступили им от регулятора, должны будут крупные банки и организации, признанные значимыми на рынке платёжных услуг. Это следует из указания ЦБ.
  • К крупным относятся 13 системно-значимых банков, среди которых «Сбер», «Альфа-банк», «Т-Банк», ВТБ и другие. Значимыми на рынке платёжных услуг считаются 23 компании.
  • С января 2025 года внести данные нужно будет за час. Для всех остальных банков и платёжных организаций срок — три часа.
  • Кроме того, ЦБ уточнил требования о том, как банки должны передавать ему сведения о мошеннических операциях. При запросе регулятора банк должен в течение суток проверить, совершалась операция добровольно или нет, а затем сообщить об этом ЦБ. Раньше срок был больше — двое суток.

#новости

22
11
11
33
33 комментария
Mari

А нельзя ли обязать полицию в течение двух часов выезжать на адрес владельцев этих реквизитов и винтить их?

10
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Миио проходил

И по адресу они найдут барак и алкаша, которых хз, где его паспорт. А после всех разбирательств, окажется, что он ген дер еще 5ти ООО.

5
2
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Valeriy

Полицию надо обязать допрашивать сотрудников банков, которые работают заодно с мошенниками и выдают многомиллионные кредиты для последующего перевода мошенникам. Но этого никто делать не будет. Походу, там все свою долю имеют.

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Levichev Andrey

надо еще просто их обязать приезжать раньше чем за 2 часа))

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Наталия Лаврентьева

И , конечно, если после перевода ты понял , что отправил деньги мошенникам , сообщаешь в банк, а они, ну, добровольно же

2
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Valeriy

А вы докажите, что вас обманули. Только в судебном порядке.

1
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Axel

Конечно же они успеют сделать предварительную, качественную их проверку, во избежание блокировок честных граждан 😀

1
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