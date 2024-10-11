ЦБ обязал крупные банки в течение двух часов вносить реквизиты мошенников в свои системы борьбы с ними

И в течение суток отвечать регулятору на запросы о возможных мошеннических операциях.С 22 октября 2024 года в течение двух часов вносить в свои базы данных сведения о мошенниках, которые поступили им от регулятора, должны будут крупные банки и организации, признанные значимыми на рынке платёжных услуг. Это следует из указания ЦБ.К крупным относятся 13 системно-значимых банков, среди которых «Сбер», «Альфа-банк», «Т-Банк», ВТБ и другие. Значимыми на рынке платёжных услуг считаются 23 компании.С января 2025 года внести данные нужно будет за час. Для всех остальных банков и платёжных организаций срок — три часа.Кроме того, ЦБ уточнил требования о том, как банки должны передавать ему сведения о мошеннических операциях. При запросе регулятора банк должен в течение суток проверить, совершалась операция добровольно или нет, а затем сообщить об этом ЦБ. Раньше срок был больше — двое суток.#новости
А нельзя ли обязать полицию в течение двух часов выезжать на адрес владельцев этих реквизитов и винтить их?
И по адресу они найдут барак и алкаша, которых хз, где его паспорт. А после всех разбирательств, окажется, что он ген дер еще 5ти ООО.
Полицию надо обязать допрашивать сотрудников банков, которые работают заодно с мошенниками и выдают многомиллионные кредиты для последующего перевода мошенникам. Но этого никто делать не будет. Походу, там все свою долю имеют.
надо еще просто их обязать приезжать раньше чем за 2 часа))
И , конечно, если после перевода ты понял , что отправил деньги мошенникам , сообщаешь в банк, а они, ну, добровольно же
А вы докажите, что вас обманули. Только в судебном порядке.
Конечно же они успеют сделать предварительную, качественную их проверку, во избежание блокировок честных граждан 😀