ВТБ запустил сервис оплаты по биометрии в кафе и магазинах

Пока платить так можно в нескольких точках в Москве и Сочи через специальные терминалы. Банк присоединился к пилотному проекту Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор системы «Мир») по развитию биоэквайринга, пишет РБК.Проект анонсировали в декабре 2023 года, а запустили — в августе 2024-го. В нём участвует ВТБ, присоединиться собирался «Промсвязьбанк».Первые точки, где можно расплатиться по биометрии, расположены в Москве и Сочи. Сделать это можно через специальные POS-терминалы. Нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе через Госуслуги или МФЦ.Система работает так: в момент оплаты терминал считывает биометрию с помощью камер и технологии распознавания лица. После этого данные передаются в биометрическую систему банка-эквайера. Если данные подтверждаются — происходит платёж со счёта клиента.Сервис оплаты по биометрии через терминалы есть у «Сбера». Пользоваться им пока могут его собственные клиенты, но с карт любых банков. Систему планируют открыть и для тех, кто не обслуживается в «Сбере».Евгения ЕвсееваСервисы30 маяНСПК начал разработку единой платформы биометрических сервисов Это позволит регистрироваться и давать согласие на использование биометрии для сервисов оплаты один раз. Сейчас это нужно делать в каждом из банков. #новости #втб #биометрия
Почему доставку на дом алкоголя не запускают на основе оплаты биометрией?) единственная же проблема в подтверждении совершеннолетия.
не надо, я так сопьюсь же (
Как раз это сейчас правительством обсуждается https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/09/18/1062837-onlain-prodazhu-tovarov-s-vozrastnim-ogranicheniem-cherez-biometriyu-mogut-razreshit
Потому что алкоголь - это наркотик. Чем больше алкоголиков - тем меньше алкоголиков!
ну вот кстати да. я устал за пивом бегать постоянно
Если заказывать несколько дней подряд, то начиная с третьего лицо может уже плохо распознаваться
Какие молодцы, сейчас все для заказа табака и алко моськи свои засветят и товарищ майор будет знать куда идти )