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Евгения Евсеева
Деньги

ВТБ запустил сервис оплаты по биометрии в кафе и магазинах

Пока платить так можно в нескольких точках в Москве и Сочи через специальные терминалы.

  • Банк присоединился к пилотному проекту Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор системы «Мир») по развитию биоэквайринга, пишет РБК.
  • Проект анонсировали в декабре 2023 года, а запустили — в августе 2024-го. В нём участвует ВТБ, присоединиться собирался «Промсвязьбанк».
  • Первые точки, где можно расплатиться по биометрии, расположены в Москве и Сочи. Сделать это можно через специальные POS-терминалы. Нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе через Госуслуги или МФЦ.
  • Система работает так: в момент оплаты терминал считывает биометрию с помощью камер и технологии распознавания лица. После этого данные передаются в биометрическую систему банка-эквайера. Если данные подтверждаются — происходит платёж со счёта клиента.
  • Сервис оплаты по биометрии через терминалы есть у «Сбера». Пользоваться им пока могут его собственные клиенты, но с карт любых банков. Систему планируют открыть и для тех, кто не обслуживается в «Сбере».
Евгения Евсеева
Сервисы
НСПК начал разработку единой платформы биометрических сервисов

Это позволит регистрироваться и давать согласие на использование биометрии для сервисов оплаты один раз. Сейчас это нужно делать в каждом из банков.

#новости #втб #биометрия

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31
31 комментарий
Денис Майер

Почему доставку на дом алкоголя не запускают на основе оплаты биометрией?) единственная же проблема в подтверждении совершеннолетия.

7
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Спорное утверждение

не надо, я так сопьюсь же (

2
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Таир Бакиев

Как раз это сейчас правительством обсуждается https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/09/18/1062837-onlain-prodazhu-tovarov-s-vozrastnim-ogranicheniem-cherez-biometriyu-mogut-razreshit

www.vedomosti.ru
Онлайн-продажу товаров с возрастным ограничением через биометрию могут разрешить
Это может быть первым шагом правительства к снятию запрета на онлайн-торговлю алкоголем
2
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Игорь Лыткин

Потому что алкоголь - это наркотик. Чем больше алкоголиков - тем меньше алкоголиков!

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Nikolay Ionov

ну вот кстати да. я устал за пивом бегать постоянно

1
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O-o

Если заказывать несколько дней подряд, то начиная с третьего лицо может уже плохо распознаваться

1
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Владимир Шевцов

Какие молодцы, сейчас все для заказа табака и алко моськи свои засветят и товарищ майор будет знать куда идти )

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