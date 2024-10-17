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Таня Боброва
Деньги

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о МРОТ в размере 22 440 рублей в 2025 году

Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.

  • Депутаты поддержали законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц, в первом чтении.
  • В сентябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что МРОТ в 2025 году вырастет более чем на 16,5%, что «позволит повысить зарплаты около 4 млн работников».
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определённых указом президента». К 2030 году, по его словам, размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.
  • С 1 января 2024 года МРОТ в России составляет 19 242 рубля в месяц. Работодатель не может платить сотруднику меньше этой суммы при полном рабочем дне. При этом регионы могут устанавливать местный МРОТ, но не меньше федерального уровня.

#новости #мрот

66
30
30 комментариев
Герцогиня Фифи

Чайлдфрей запретили. тоже объявите!

4
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Михаил

🫡

В финансовом университете при правительстве РФ озвучили предполагаемую сумму «налога на бездетность» – 30-40 тысяч рублей с семьи в месяц

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о МРОТ в размере 22 440 рублей в 2025 году

8
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Dimitri

А чайлдфри это типа организация которую можно запретить или как это работает?

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abubas//

И чё?

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Буквоед

Мне кажется, вы путаете с квадроберами.

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debil
4
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Печенег

Итого, подтверждена фактическая инфляция около 20%

3
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