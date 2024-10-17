Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.Депутаты поддержали законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц, в первом чтении.В сентябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что МРОТ в 2025 году вырастет более чем на 16,5%, что «позволит повысить зарплаты около 4 млн работников».Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определённых указом президента». К 2030 году, по его словам, размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.С 1 января 2024 года МРОТ в России составляет 19 242 рубля в месяц. Работодатель не может платить сотруднику меньше этой суммы при полном рабочем дне. При этом регионы могут устанавливать местный МРОТ, но не меньше федерального уровня.#новости #мрот
Чайлдфрей запретили. тоже объявите!
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В финансовом университете при правительстве РФ озвучили предполагаемую сумму «налога на бездетность» – 30-40 тысяч рублей с семьи в месяц
Госдума поддержала в первом чтении законопроект о МРОТ в размере 22 440 рублей в 2025 году
А чайлдфри это типа организация которую можно запретить или как это работает?
И чё?
Мне кажется, вы путаете с квадроберами.
Итого, подтверждена фактическая инфляция около 20%