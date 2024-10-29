Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка составила 276,8 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 25,1 млрд

Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года.Выручка МКПАО «Яндекс» выросла на 36% год к году и составила 276,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль — на 118%, до 25,1 млрд рублей.Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) увеличился на 66% — до 54,7 млрд рублей.Количество сотрудников выросло на 15%, до 28 тысяч человек.Компания впервые выплатила дивиденды — 29,2 млрд рублей (в размере 80 рублей на обыкновенную акцию).Выручка «Поиска и портала» (поиск, геосервисы, «Браузер» и ряд других продуктов) выросла на 26%, до 113,9 млрд рублей. Скорректированный EBITDA за квартал — 58,4 млрд рублей (+24%).Общая поисковая доля «Яндекса» — 65,5% (в предыдущем квартале — 64,9%). Доля на Android — 65,7%, а на iOS — 54,4%Валовая стоимость заказов от поездок в сервисах «Райдтеха» (такси, каршеринг, аренда самокатов) выросла на 27% год к году и составила 380,6 млрд рублей. Количество пользователей «Яндекс Go» — 49,6 млн человек. Доходы партнёров «Такси» составили 334 млрд рублей (+28% год к году; данные есть у vc.ru).Товарооборот «Электронной коммерции» («Маркет», «Лавка», доставка в «Еде» и «Деливери») вырос на 51% — до 235,8 млрд рублей. Рекламная выручка «Маркета» выросла на 2.3 п.п. до 5,8% от товарооборота сервиса.Количество активных покупателей (совершили не менее одной покупки в течение года до отчётной даты) составило 18,2 млн. Активных продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) было 90,7 тысячи.Общий скорректированный EBITDA сегментов «Электронной коммерции», «Райдтеха» и «Доставки» («Доставка», «Заправки», несколько экспериментальных O2O-сервисов) составил 4,1 млрд рублей (по сравнению с убытком в 4,5 годом ранее). Общая выручка — 146,8 млрд рублей (+37%).«Плюс и развлекательные сервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Яндекс Книги», «Афиша», «Плюс Студия»): выручка составила 23,7 млрд рублей (+36% год к году); число подписчиков «Плюса» — 36 млн человек (+40% год к году). Скорректированный EBITDA — 1,5 млрд рублей.Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») — 9,8 млрд рублей, на 37% больше, чем в третьем квартале 2023 года. Выручка «Прочих юнитов и инициатив» (Yandex SDG, облачные сервисы, «Образование», «умные» устройства, финтех и другое) составила 29 млрд рублей. Убыток по скорректированному EBITDA — 10,8 млрд рублей.#новости #яндекс #отчётности
Слитых персональных данных : 14,3 млн
14,3 ундециллионов
За вчерашний день
Яндекс маркет у меня только 10 тысяч на ровном месте себе присвоил. Написал что покупатели отказались от заказа (5 заказов, логистика каждого по 1000 туда и 1000 обратно), а по факту курьер даже не забирал мои товары с ПВЗ и в день отгрузки я мог из сразу же забрать. Мне, естественно, Яндекс Маркет ничего не вернул. А таких как я наверняка тысячи.
Не тысячи, а миллиарды! Триллионы миллиардов! Мысли шире
Здравствуйте, Олег!
Подскажите, пожалуйста, номера заказов. Проверим, правильно ли списалась стоимость услуг
Но на самокатах вдвоем ездить не дадим 😅