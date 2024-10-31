Глава ЦБ: жёсткая денежно-кредитная политика — не прихоть, она окупится в будущем

В нынешних условиях и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться.

Это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится.

И жёсткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство. Она делает так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики.

