Глава ЦБ: жёсткая денежно-кредитная политика — не прихоть, она окупится в будущем

В нынешних условиях и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться.
Это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится.
И жёсткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство. Она делает так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики.
Мы уже достаточно давно живем в будущем 😎
Будет построено
Будет развито
Будет сделано
Окупится точно)
Совки приучили
Буди дабуди дабудай
Вы - это кто. Жаль вас.
Будущее наступило, и наступило оно на лицо сапогом
Каждый год строится/развивается/делается по 12 станций метро, но либрасня этого не видит.