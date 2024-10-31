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Евгения Евсеева
Деньги

Глава ЦБ: жёсткая денежно-кредитная политика — не прихоть, она окупится в будущем

Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме.

Источник: Сергей Карпухин / ТАСС
Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

О жёсткой денежно-кредитной политике

  • Переход к ней Эльвира Набиуллина назвала «вынужденным»: это не «прихоть» ЦБ, а «неизбежная реакция на происходящее в экономике».
  • При этом режим жёсткой денежно-кредитной политики «окупится»: через это прошли многие страны, прежде чем добились устойчиво низкой инфляции и преимуществ, которые она даёт, в том числе доступных рыночной ипотеки и кредитов для бизнеса.

В нынешних условиях и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться.

Это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится.

И жёсткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство. Она делает так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ; цитата по «РИА Новости»

О ключевой ставке и инфляции

  • Набиуллина считает, что рост экономики продолжится, но «более умеренными темпами». При высокой инфляции такой рост не может быть устойчивым, поэтому ЦБ не собирается «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в 4%.

Это опасная иллюзия — считать, что повышенную инфляцию можно надёжно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд — это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ; цитата по ТАСС
  • Без повышения ключевой ставки (её подняли до 21% годовых) произошёл бы «взрывной» рост кредитования и ещё больший перегрев спроса. Повышение ставки же не «разгоняет» инфляцию, как утверждают некоторые; это противоречит опыту многих стран, в том числе и России

Да, процентные расходы растут у компаний. Но процентные расходы, мы проанализировали 300 тысяч предприятий, в среднем это в расходах компании до 5%.

Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем, а не процентные расходы

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ; цитата по ТАСС
  • Набиуллина отметила, что ставка всё так же «действенна», механика её воздействия на инфляцию не изменилась. Но «эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата».
Евгения Евсеева
Деньги
ЦБ: экономика России стала «менее чувствительна» к изменению ключевой ставки

В таких условиях может потребоваться «её более значительное изменение». Сейчас ставка составляет 18% годовых.

#новости #цб #ключеваяставка #инфляция

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136 комментариев
Ilya Brin

Мы уже достаточно давно живем в будущем 😎

Будет построено
Будет развито
Будет сделано

32
3
3
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Женя Мошинков

Окупится точно)

12
3
1
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Илай Макс

Совки приучили

1
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Redmadpanda

Буди дабуди дабудай

1
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Nanochat RU

Вы - это кто. Жаль вас.

1
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troshina.a

Будущее наступило, и наступило оно на лицо сапогом

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nochnoy.ru

Каждый год строится/развивается/делается по 12 станций метро, но либрасня этого не видит.

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