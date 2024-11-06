Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией в $3,43 трлн

С конца 2022 года акции производителя чипов выросли более чем на 850%.Рыночная капитализация IT-компаний за 2024. Источник: BloombergВ ходе торгов 6 ноября 2024 года акции Nvidia выросли на 2,9% до $139,93, рыночная капитализация компании составила $3,43 трлн, опередив Apple с $3,38 трлн. К моменту написания заметки бумаги торгуются на премаркете по цене $142,09.По словам вице-президента консалтинговой компании James Investment Research Фолла Айнина, которые приводит Bloomberg, Nvidia опередила Apple, потому что «стала крупнейшим бенефициаром развития инфраструктуры ИИ».Опрошенные агентством аналитики ожидают, что в 2024 финансовом году выручка Nvidia вырастет более чем в два раза, а в 2025-м — ещё на 44%.В 2022 году компания представила систему DGX H100 для вычислений больших языковых моделей, ИИ-суперкомпьютер Jetson AGX Orin, платформу для совместной работы в виртуальной среде Omniverse.С конца 2022 года акции Nvidia выросли более чем на 850%. В 2023-м процессоры компании начали использовать для обучения ИИ-моделей OpenAI и другие разработчики. А в 2024-м Nvidia уже становилась ненадолго первой по капитализации — в июне и октябре.В октябре 2024 года глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил, что компания начала производство ИИ-чипа нового поколения Blackwell, и сообщил о «сумасшедшем» спросе на него.#новости #nvidia #ии
Капитализация одной компании на загнивающем Западе как 15 бюджетов сверхдержавной. Что там стерх кукарекал насчет дедолларизации?
Но это копейки по сравнению со штрафом, который сверхдержава выписала гуглу. Так-то
Сравнил капитализацию американской компании с какими-то бюджетами России 🤡
А почему ты капитализацию и бюджет сравниваешь? Давай сравним капитализацию и капитализацию. Сколько в России земли, природных ресурсов, и крупных компаний? Давай, сравни активы.
Самый фартовый CEO в мире. Был в геймдевовой низкомаржинальной нише (10 млрд капа в 2010-м году)и тут сначала крипта привалила, потом ИИ.
Фарт здесь не особо при чем. В интернетах гуляет интересная статья о том, как вообще создавался инструментарий cuda (на минуточку - 2007 год) и сколько Хуанг туда выкидывал денег каждый год. И вот оно дало свои результаты. Это именно, что визионерство, т.к. вопрос в экосистеме. АМД и Интел сейчас могут создать абсолютно такие же графускорители по характеристикам как у нвидии (ну ладно, Интел чуть похуже, но порядок тот же будет). Но они без годами развивающегося по для вычислений нахер никому не упёрлись.
Если бы это был чистый фарт - подфартило бы сейчас всем трём.
Куртка молодец, да