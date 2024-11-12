«Юникредит банк» повысит комиссию за переводы в валюте до 5%

Минимальная комиссия составит $500, максимальная — $1000.С 2 декабря 2024 года «Юникредит банк» повысит комиссию за безналичные переводы в иностранной валюте на счёт получателя в другом банке до 5%, обратило внимание Frank Media.С апреля 2024 года банк уже повышал комиссии за переводы в иностранной валюте: через интернет-банк и по заявлению на регулярное перечисление денег комиссия составила 2%, через передачу другими средствами связи — 3%. Минимально — $200, максимально — $1000.С 12 ноября «Юникредит банк» ввёл для физлиц порог средств в иностранной валюте, которые можно перевести в другой банк или на счета других лиц в «Юникредит банке» без согласования с банком. Это 10 тысяч единиц в долларах США или евро и 70 тысяч в китайских юанях.В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский Центробанк планирует потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в России. Банк в ответ подал иск к регулятору, усомнившись, что у него есть право выдвигать такие требования.В июле «Ведомости» со ссылкой на презентацию группы писали, что «Юникредит банк» намерен до конца 2024 года «существенно сократить» свой бизнес в России. В частности, снизить объёмы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей.#новости #unicredit
Сбербанк и другие давно снимают комиссию 4-6% при переводах в юанях в китай. Почему им можно, а другим нельзя, подумали в Юникредит.
Вообще здесь другие мысли возникли, про инфляцию. Смысл ее ставкой заоблачной регулировать, если другие факторы есть при импорте. А импорт везде присутствует в той или иной степени.
Перевод 4-6%+расходы через прокладки в дружественных странах+20% минимум+ 3-5% валютные курсы+10-20% удорожание логистики. Итого 40% к цене товара набегает сверх обычного.
Какой то охуевший банк.
Цель почти любого бизнеса записывается как «извлечение прибыли». А дальше рынок решает, если есть спрос и мало предложений, почему бы на этом не заработать, имея свифт и работая в России? Они монетизируют свои риски из-за работы на таком специфичном рынке. Выше риск-выше прибыль.
Никакой охуевшести. Просто есть требования ЦБ, что нельзя ограничивать операции, а банк явно хочет их ограничить. Вот и вводят такие комиссии, что только миллионеры захотят переводить деньги с такими комиссиями.
Вроде как услуга есть, а вроде как и не востребована.
Если оставили значит только стрич капусту...
извините, а вы не ахуели ?