«Сбер» стал предлагать компаниям брать кредиты в Беларуси — Frank Media

Такая практика не нова, но она не всегда «была удачной в прежние годы», отметил источник издания.О том, что «Сбер» начал предлагать компаниям брать кредиты в Беларуси, где у него есть дочерний банк, рассказали собеседники Frank Media в двух компаниях. Об этом же упомянул во время выступления на Investment Leaders Forum финансовый директор IEK Group Михаил Горбачев. По его словам, «там ставка поинтереснее».Ставка рефинансирования в Беларуси составляет 9,5%, средние ставки по вновь выданным корпоративным кредитам в национальной валюте с августа по сентябрь 2024 года выросли с 10,18 до 10,27% годовых, уточняет издание. Ставка по кредитам в «Сбере» в стране «зависит от конъюнктуры финансового рынка и платёжеспособности заёмщика».По словам одного из госбанкиров, кредитование в «дружественных» банках — не новая практика, но она не всегда «была удачной в прежние годы»: «Это может привести к дефициту ликвидности на рынке отдельно взятой страны, к тому же ни заёмщики, ни российский менеджмент не могут тонко чувствовать местные реалии».В ЦБ России говорят, что привлекая кредиты в валюте, заёмщики должны учитывать не только процентные ставки, но и валютный риск в случае колебания курсов. В «Сбере» и Национальном банке Беларуси не ответили на запросы издания.Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова считает, что получение кредитов в Беларуси не будет массовым: несмотря не «тесную экономическую связь» с Россией, процесс получения займа в другой стране сложнее. Кроме того, масштабы «дочек» российский банков в Беларуси «существенно отличаются от масштабов их материнских структур», поэтому и лимиты, которые они могут предложить крупным клиентам, «существенно ниже».#новости #сбер #беларусь
Взять в РБ кредит на 12% годовых и положить в РФ под депозит на 22% годовых! Профит. А главное риски нулевые, вслед за рублем рубль тоже упадет
Раньше РБ банки грешили - привязывая взятый тобой кредит или ипотеку, к баксу. Как сейчас, непонятно) Банкиры крахмальные хитрые, устали что валюта раз в 6 лет усасывается в муку.
Можно наоборот, взять кредит в РФ рублях и купить доллары. Каждый месяц чуть чуть продавать доллары, чтобы гасить кредит и будет профит в конце года.
Да? Так же работает экономика?
Не факт, что упадет вслед, у них войны нет, нет и бешенной печати денег.
риски нулевыеДададададададададада
Страна сюр, страна цирк.
Развиваем чужую экономику, раз свою уже развалили
В чём проблема помогать дружественному соседу? Это вы у США понабралась что надо все другие страны выдаивать?
И наш ВВП растёт и крепок как никогда.