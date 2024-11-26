«Т-Банк» добавил в приложение сервис для покупки товаров

И соцсеть для инвесторов «Пульс».«Т-Банк» обновил приложение: в нём появился «метамаркетплейс» под названием «Шопинг», соцсеть, чтобы «клиенты могли общаться друг с другом», и сервисы для оценки недвижимости и авто, пишут «Ведомости».«Шопинг» находится в разделе «Город» — это витрина с товарами от разных компаний. При поиске нужной вещи приложение будет показывать предложения от всех подключённых партнёров. Сейчас их около 40, это 12 Storeez, Ekonika, Tom Tailor, Cozy Home, DeLonghi, «М.видео», «Рив гош» и другие.Покупка происходит на стороне партнёра, но в «ближайшее время» её можно будет оплатить и в приложении банка. Хранить и доставлять товары будут сами продавцы. «Т-Банк» будет взимать комиссию, но её размер не раскрывает.В приложение также добавили соцсеть «Пульс», которая раньше была доступна только пользователям «Т‑Инвестиций».Кроме того, появились разделы «Сферы»: например, «Сфера дом» объединяет сервисы, связанные с домом и бытом: платежи за ЖКУ, интернет, охрану; а через «Сферу авто» можно оплатить топливо и штрафы, оформить автокредит, записаться в сервисные центры. О том, что «Т-банк» собирается запустить собственный сервис онлайн-торговли, в августе 2024 года сообщили «Ведомости». В компании говорили, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле», но пообещали, что банк скоро «всех удивит».#новости #тбанк
Как же хочется как раньше. Банковское приложение, значит чисто банк, такси - значит только такси. Надоели эти гипер приложения. А ещё почту хэйтят что она тушёнкой и гречей торгует
Делайте 💁💖😊
Супераппы делают, потому что это выгодно. Там, где не выгодно, не делают. Снимаются и анализируются все метрики. Вкладывают туда, где есть рост. Все просто на самом деле.
А что плохого?
так это ж такси-банк
"метамаркетплейс"
Хуетамаркетплейс.
Отлично! Пусть делают.
То что каждый калькулятор сейчас утяжеляет приложение функциями дыхательной гимнастики не удивляет.