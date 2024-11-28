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Артур Томилко
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ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей

Предыдущий дизайн с видами Казанского кремля вызвал скандал из-за отсутствия православного креста.

  • Всего было предложено 40 изображений, из которых выбрали 25, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор также решил вернуться к онлайн-голосованию «как ключевому этапу отбора символов», добавила она. Её слова приводит РБК.
  • В список вошли, например, здание Вятского художественного музея в Кирове, главный корпус Казанского федерального университета, усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», международный аэропорт Гагарин в Саратове, Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области и другие объекты.
ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей
ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей
ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей
ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей
ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей
+1
ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей
ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей
  • В октябре 2023 года ЦБ представил обновлённую банкноту номиналом 1000 рублей, посвящённую Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображён Нижний Новгород — она останется прежней.
  • С другой стороны тогда был показан Казанский кремль. Из-за отсутствия на здании креста дизайн раскритиковали православные активисты и некоторые депутаты Госдумы. После этого регулятор пообещал доработать банкноту.

#новости #цб

1515
11
72 комментария
Камаз Узбеков

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70
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1
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Владимир Бараков
19
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Руслан Казиев

🤣🤣🤣

2
2
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Сергей Лукьянчиков

На вырост

2
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Kiт Гав

Возвращаемся в 90 к У.Е.?

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Владимир Егоров

ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублейУ кого отобрал? Артур, пишите, пожалуйста, статью полностью, без недомолвок.

23
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Roman

У Байдена же!

9
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