ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублей

Предыдущий дизайн с видами Казанского кремля вызвал скандал из-за отсутствия православного креста. Всего было предложено 40 изображений, из которых выбрали 25, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор также решил вернуться к онлайн-голосованию «как ключевому этапу отбора символов», добавила она. Её слова приводит РБК.В список вошли, например, здание Вятского художественного музея в Кирове, главный корпус Казанского федерального университета, усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», международный аэропорт Гагарин в Саратове, Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области и другие объекты. +1В октябре 2023 года ЦБ представил обновлённую банкноту номиналом 1000 рублей, посвящённую Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображён Нижний Новгород — она останется прежней.С другой стороны тогда был показан Казанский кремль. Из-за отсутствия на здании креста дизайн раскритиковали православные активисты и некоторые депутаты Госдумы. После этого регулятор пообещал доработать банкноту.#новости #цб
Вот этот ещё добавьте
🤣🤣🤣
На вырост
Возвращаемся в 90 к У.Е.?
ЦБ отобрал 25 вариантов изображений для купюры в 1000 рублейУ кого отобрал? Артур, пишите, пожалуйста, статью полностью, без недомолвок.
У Байдена же!